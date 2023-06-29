Счета вот: продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные хотят ограничить

Новые способы обезопасить пенсионеров и детей-сирот при сделках с недвижимостью предложили кабмину и Центробанку крупные риелторские компании . Например, следует ввести запрет на все расчеты за наличные при продаже ими квартир, считают авторы инициативы. В этом случае жертва не сможет сразу отдать деньги мошенникам. Кроме того, если пенсионеры или сироты захотят перевести средства от продажи третьему лицу, этот перевод будет возможен, только если другая сторона лично подтвердит основания для получения денег. Эксперты считают, что эти меры помогут предотвратить квартирные аферы, жертвами которых становятся уязвимые слои населения.

Под защиту

В России всё чаще происходят случаи социального мошенничества, когда пенсионеров и детей-сирот вводят в заблуждение аферисты, оставляя без крыши надо головой, сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По информации эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, ежегодно в стране фиксируется около 7 тыс. уголовных дел, связанных с мошенничеством с недвижимостью.

Чаще всего жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста и дети-сироты, сказал «Известиям» заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. Поэтому риелторы предложили кабмину и ЦБ меры дополнительной защиты для таких граждан от мошенников.

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В их числе — запрет на проведение сделок купли-продажи с жильем пожилых людей и детей-сирот за наличный расчет. Сейчас, попав под влияние мошенников, пенсионеры зачастую продают квартиры за наличные, а как только получают деньги, тут же отдают их преступникам. Если же средства сначала поступят на счет человека, это серьезно усложнит мошенникам доступ к ним. На это направлена вторая инициатива риелторов — согласно ей, даже если жертва захочет перевести кому-то средства от сделки с недвижимостью, онлайн-платеж станет возможен, только если получатель лично подтвердит основания для него.

Письмо поступило в аппарат правительства РФ, сообщили в пресс-службе кабмина «Известиям». Также редакция направила запрос в ЦБ.

Ярослав Нилов заявил «Известиям», что поддержит любую инициативу, предлагающую безопасные инструменты контроля за переводом средств и приобретением жилья.

А Сергей Чужаков отметил, что только за последние несколько месяцев в компании «Этажи» помогли предотвратить нескольких случаев мошенничества.

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— В одном из них пожилому человеку внушили, что он участвует в секретной спецоперации по поимке особо опасных преступников и ему необходимо продать свою квартиру и перевести деньги на указанный счет, — рассказал он. — Когда мы стали выяснять, зачем пенсионеру настолько срочно нужно продать свою квартиру, он перестал выходить на связь. Тогда мы обратились в правоохранительные органы, и им удалось пресечь действия мошенников.

Потенциальный ущерб

Обычно ущерб жертв соизмерим со стоимостью квартиры: в Москве и Московской области — это 8–20 млн рублей, в других субъектах — 3–5 млн рублей, сказал Сергей Чужаков.

При этом на первичном рынке жилья безопасность инвестиций сегодня высока, банки гарантируют достройку жилья, отметил заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов. Финансовые организации нередко рекомендуют дольщикам использовать аккредитивы и номинальные счета, сказал Павел Склянчук.

— Но на вторичном же рынке люди иногда заключают договор купли-продажи без участия банков, в простой письменной форме. Это «серая зона» для риелторов, которые не могут гарантировать чистоту совершения сделки, — сказал он. — Нотариусы тоже не могут выявить признаки обмана, поскольку их задача состоит в удостоверении действия двух сторон договора, не вникая в его суть.

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Предложенные меры позволят обезопасить граждан и повысить прозрачность на рынке жилой недвижимости, считает эксперт. Впрочем, обязать пенсионеров и детей-сирот проводить сделки через банк нельзя, но можно предусмотреть стимулы для этого, например, в формате повышенного кешбэка, полагает Павел Склянчук.

— Необходимо вести работу по поиску дополнительных механизмов защиты таких категорий граждан от мошенников. Основное требование к мерам — чтобы их реализация не несла дополнительных финансовых издержек для людей, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он указал, что властям следует усилить разъяснительную работу среди категорий граждан, находящихся в зоне риска.

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По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, с одной стороны, действительно нужно внедрять новые механизмы для защиты граждан, потому что число случаев мошенничества неуклонно растет. Но с другой, инициатива риелторов является неким ограничением в правах сирот и пенсионеров, то есть носит отчасти дискриминационный характер.

Логичнее поставить барьер не в виде возрастных ограничений, а создать критерии проверки обоснованности сделки, считает юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. К этому можно подключить нотариусов, организовать дополнительные проверки в МФЦ, в Росреестре, отметил он.

С юридической точки зрения неясно, как наложить ограничения на те или иные способы оплаты, сказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Но проблема действительно более чем актуальна, поэтому ее необходимо решать, уверен эксперт.