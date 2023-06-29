 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом объяснил отметины на лице Байдена лечением апноэ
Мир
Историк назвал задержание сына Вучича в Косово примером эскалации конфликта
Мир
Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США
Мир
Шольц назвал события 24 июня в РФ неожиданностью для разведки ФРГ
Происшествия
Четырехлетний мальчик пропал в Еврейской автономной области
Общество
Путин вышел на встречу с жителями Дербента
Мир
Полиция Косово остановила сына президента Сербии за футболку «Не сдаваться»
Мир
В Госдепе назвали сожжение религиозных текстов неуважительным
Общество
Штраф за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области
Туризм
Безвизовые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться с июля
Общество
Пожар на складе с резиной в Ростовской области локализован на площади 400 кв. м
Мир
Лавров провел встречу с послами входящих в G20 стран «мирового большинства»
Туризм
Путин заявил о хороших темпах развития туризма в России
/

Счета вот: продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные хотят ограничить

Какие еще способы борьбы с мошенниками предложили риелторы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые способы обезопасить пенсионеров и детей-сирот при сделках с недвижимостью предложили кабмину и Центробанку крупные риелторские компании. Например, следует ввести запрет на все расчеты за наличные при продаже ими квартир, считают авторы инициативы. В этом случае жертва не сможет сразу отдать деньги мошенникам. Кроме того, если пенсионеры или сироты захотят перевести средства от продажи третьему лицу, этот перевод будет возможен, только если другая сторона лично подтвердит основания для получения денег. Эксперты считают, что эти меры помогут предотвратить квартирные аферы, жертвами которых становятся уязвимые слои населения.

Под защиту

В России всё чаще происходят случаи социального мошенничества, когда пенсионеров и детей-сирот вводят в заблуждение аферисты, оставляя без крыши надо головой, сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По информации эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, ежегодно в стране фиксируется около 7 тыс. уголовных дел, связанных с мошенничеством с недвижимостью.

Чаще всего жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста и дети-сироты, сказал «Известиям» заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. Поэтому риелторы предложили кабмину и ЦБ меры дополнительной защиты для таких граждан от мошенников.

пенсионерка говорит по телефону
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В их числе — запрет на проведение сделок купли-продажи с жильем пожилых людей и детей-сирот за наличный расчет. Сейчас, попав под влияние мошенников, пенсионеры зачастую продают квартиры за наличные, а как только получают деньги, тут же отдают их преступникам. Если же средства сначала поступят на счет человека, это серьезно усложнит мошенникам доступ к ним. На это направлена вторая инициатива риелторов — согласно ей, даже если жертва захочет перевести кому-то средства от сделки с недвижимостью, онлайн-платеж станет возможен, только если получатель лично подтвердит основания для него.

Письмо поступило в аппарат правительства РФ, сообщили в пресс-службе кабмина «Известиям». Также редакция направила запрос в ЦБ.

Канула в дело: как черные риелторы продавали квартиры пропавшей москвички
Исчезновение женщины в 2017 году не помешало нажиться на ее недвижимости в 2021-м

Ярослав Нилов заявил «Известиям», что поддержит любую инициативу, предлагающую безопасные инструменты контроля за переводом средств и приобретением жилья.

А Сергей Чужаков отметил, что только за последние несколько месяцев в компании «Этажи» помогли предотвратить нескольких случаев мошенничества.

купюра в руках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В одном из них пожилому человеку внушили, что он участвует в секретной спецоперации по поимке особо опасных преступников и ему необходимо продать свою квартиру и перевести деньги на указанный счет, — рассказал он. — Когда мы стали выяснять, зачем пенсионеру настолько срочно нужно продать свою квартиру, он перестал выходить на связь. Тогда мы обратились в правоохранительные органы, и им удалось пресечь действия мошенников.

Удел продаж: за год число мошенничеств с жильем в России выросло на 18%
Как теперь черные риелторы обманывают доверчивых граждан

Потенциальный ущерб

Обычно ущерб жертв соизмерим со стоимостью квартиры: в Москве и Московской области — это 8–20 млн рублей, в других субъектах — 3–5 млн рублей, сказал Сергей Чужаков.

При этом на первичном рынке жилья безопасность инвестиций сегодня высока, банки гарантируют достройку жилья, отметил заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов. Финансовые организации нередко рекомендуют дольщикам использовать аккредитивы и номинальные счета, сказал Павел Склянчук.

— Но на вторичном же рынке люди иногда заключают договор купли-продажи без участия банков, в простой письменной форме. Это «серая зона» для риелторов, которые не могут гарантировать чистоту совершения сделки, — сказал он. — Нотариусы тоже не могут выявить признаки обмана, поскольку их задача состоит в удостоверении действия двух сторон договора, не вникая в его суть.

ключи руки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Предложенные меры позволят обезопасить граждан и повысить прозрачность на рынке жилой недвижимости, считает эксперт. Впрочем, обязать пенсионеров и детей-сирот проводить сделки через банк нельзя, но можно предусмотреть стимулы для этого, например, в формате повышенного кешбэка, полагает Павел Склянчук.

— Необходимо вести работу по поиску дополнительных механизмов защиты таких категорий граждан от мошенников. Основное требование к мерам — чтобы их реализация не несла дополнительных финансовых издержек для людей, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он указал, что властям следует усилить разъяснительную работу среди категорий граждан, находящихся в зоне риска.

квартира пенсионерка
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, с одной стороны, действительно нужно внедрять новые механизмы для защиты граждан, потому что число случаев мошенничества неуклонно растет. Но с другой, инициатива риелторов является неким ограничением в правах сирот и пенсионеров, то есть носит отчасти дискриминационный характер.

Логичнее поставить барьер не в виде возрастных ограничений, а создать критерии проверки обоснованности сделки, считает юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. К этому можно подключить нотариусов, организовать дополнительные проверки в МФЦ, в Росреестре, отметил он.

Данных момент: бизнес увидел риски мошенничества с жильем из-за закрытия ЕГРН
Какую информацию будет сложнее получить и как объясняют введение этой меры

С юридической точки зрения неясно, как наложить ограничения на те или иные способы оплаты, сказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Но проблема действительно более чем актуальна, поэтому ее необходимо решать, уверен эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир