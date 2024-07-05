Торгпред в Марокко рассказал о кратном росте закупок зерна из РФ
Марокко стало вновь закупать российскую сельскохозяйственную продукцию. Во многом это связано с многолетней засухой, мешающей местным аграриям выращивать зерновые культуры, сообщил «Известиям» торгпред РФ в стране Андрей Алексеев.
«Кратно увеличились поставки пшеницы, ячменя. Это в определенной степени связано с засухой, от которой регион мучается уже несколько лет. По некоторым ожиданиям, посевы в Марокко сократятся в этом году на 40% и закупки будут увеличиваться в полтора раза, что тоже открывает определенные ниши для наших производителей», — объяснил он.
Алексеев подчеркнул, что взаимодействие двух стран развивается планомерно. Россия покупает у Марокко широкий спектр товаров, в том числе чернику и голубику, рыбу и ракообразных.
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