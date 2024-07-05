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Эрдоган заявил Лукашенко об условии прекращения конфликта на Украине

Эрдоган: конфликт на Украине можно остановить при наличии прочной мирной основы
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Фото: REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. На встрече он обозначил условие для мирного договора между РФ и Украиной. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба турецкого лидера.

«Необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающийся украинский (конфликт. — Ред.). Его можно остановить, если будет создана прочная основа для мира», — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что будет поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта.

«Турция будет продолжать стремиться к миру», — подчеркнул президент.

Во время встречи президенты обсудили двусторонние отношения между Турцией и Белоруссией, а также возможные последствия украинского конфликта.

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Ранее в этот день Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия. Российский лидер в очередной раз обратил внимание на то, что РФ всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение конфликта на Украине. По его словам, украинский кризис возник в результате бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недальновидным решением отказ Запада от мирного плана РФ. Он отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также кто угодно еще сейчас не сможет стать посредником в диалоге Москвы и Киева, потому что Украина отказывается от любых переговоров.

2 июля стало известно, что большинство граждан европейских стран видят достижение мирных договоренностей с Россией наиболее вероятным исходом конфликта на Украине.

Оценивая возможность переговоров, российская сторона неоднократно отмечала, что готова к ним. Так, 14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО. Зеленский назвал это предложение ультиматумом.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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