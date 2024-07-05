В столице подготовили три выставки детских рисунков «Наследие моего района»

В Москве подготовили три выставки работ участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Две экспозиции уже работают — на Рождественском бульваре и в парке «Фили», а еще одна вскоре откроется в храме Христа Спасителя. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В экспозиции вошло больше 200 произведений юных авторов. Каждое из них дает возможность тысячам москвичей узнать, какой дети и подростки видят столицу. Такие выставки стали доброй традицией. До конца года мы проведем еще две — в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово», — рассказала Сергунина.

Выставка на Рождественском бульваре будет работать до 15 июля. Там представлены рисунки, где, в частности, изображены Останкинская башня, Сокольническая пожарная каланча, водонапорная башня 1901 года в районе Марьино и мост Победы на Ленинградском шоссе.

В парке «Фили» до конца месяца можно увидеть рисунки, признанные лучшими в каждом округе Москвы. Они посвящены, в частности, проспект Вернадского и Мемориальный комплекс «Штыки» в Зеленограде, театр «Современник» и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

На экспозиции в Храме Христа Спасителя покажут работы участников конкурса за все шесть лет его проведения. Это в том числе изображения Новодевичьего монастыря и церкви Знамения Иконы Божией Матери в Перове, храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках и церкви Вознесения Господня в Коломенском.

Конкурс «Наследие моего района» проводится с 2019 года. В нем участвуют дети в возрасте от семи до 15 лет. В общей сложности начинающие художники представили на конкурс свыше 16,5 тыс. работ.