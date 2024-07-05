Явно о тайном: Сэди Синк в секте, Джесси Айзенберг стал йети

В этот уикенд зрители российских кинотеатров смогут увидеть фантастическую антиутопию об эмоциональных вампирах с Филиппом Янковским «Самая большая луна» и остросюжетный триллер «Город страха» с Сэди Синк. Для семейной аудитории — французская новинка с Дэни Буном «Развеселые каникулы» и американское приключенческое фэнтези «Хранители пяти королевств». Также в прокат выходит независимый фильм с Джесси Айзенбергом «Лохматые предки» — эта лента успела побывать в программах «Сандэнса» и Берлинале, прежде чем попасть на российские экраны. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в конце недели.

«Самая большая луна», 16+

Режиссер: Алексей Попогребский. В ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артем Кисаков

Фантастический мир «Самой большой луны» наполнен энергетическими вампирами — эмерами. Они живут среди нас и питаются чужими эмоциями, потому что неспособны испытывать свои, в том числе боль и любовь. Без поглощения эмоций эмеры выжить не могут. Над их секретным сообществом нависает угроза, и только избранная, Катя, может спасти всех. На основе фильма уже вышла новеллизация писателя-фантаста Глеба Кащеева — «Самая большая луна. Испытание чувствами».

Новинка получилась на стыке сразу нескольких знаковых франшиз: «Дозоры» Сергея Лукьяненко, «Сумерки» Стефани Майер и «Орудия смерти» Кассандры Клэр. Сюжет и героев фильма режиссер Алексей Попогребский вынашивал много лет, а лента должна была выйти в кино еще в феврале. Но в итоге релиз сместили на 4 июля, а имя Попогребского 1 июля сняли со всех афиш — почему это произошло, не раскрывается.

«Лохматые предки», 18+

Режиссеры: Дэвид и Нэйтан Зеллнер: В ролях: Джесси Айзенберг, Райли Кио, Кристоф Заяц-Денек, Нэйтан Зеллнер

Лента-участница «Сандэнса» и Берлинале получилась в формате комедии и документального фильма одновременно. Она рассказывает о семье из четырех йети и о том, как они проживают один год своей жизни. Во многом, конечно, это не совсем про семью, но про соперничество: йети не вполне люди, поэтому будет борьба за авторитет между тремя самками в клане.

Реплик у актеров нет, а Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Иллюзия обмана», «Светская жизнь»), исполнивший одну из главных ролей, признавался, что привел на съемочную площадку тренера по мимике и вживался в роль, наблюдая за приматами. Инди-новинка придется по душе не всем. Зато аудитории авторского кино лента предложит новый взгляд на отношения людей с природой, напомнив, что современный человек не так уж и далеко ушел от своих корней.

«Город страха», 18+

Режиссер: Джордан Скотт. В ролях: Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хук, Йонас Дасслер, София Ройз, Штефан Кампвирт, Лара Файт, Александр Шуберт

Бен Монро воспитывает дочь, а на жизнь зарабатывает тем, что преподает социальную психологию, пишет книги и специализируется на сектах. Нередко и полиция пользуется его услугами как грамотного консультанта. Именно поэтому Монро отправляют в Берлин — там то и дело появляются новые жертвы суицида, которые явно пришли к мысли покончить с собой с легкой руки некой секты. Пока Бен погружается в работу, его дочь-бунтарка нечаянно оказывается втянута в опасное сообщество.

Продюсером фильма стал Ридли Скотт, а одну из главных ролей в новинке сыграла восходящая звезда ужасов и остросюжетных триллеров Сэди Синк. В свои 22 девушка уже успела стать символом знакового сериала Netflix «Очень странные дела», также сыграла в слэшере-трилогии «Улица страха». А свои умения драматической актрисы Синк показала в фильме «Кит» с Брендоном Фрейзером — картина удостоилась двух «Оскаров», за мужскую роль и грим.

«Хранители пяти королевств», 12+

Режиссер: Зак Уорд. В ролях: Джеймс Хун, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско, Дейв Шеридан, Бай Лин, Саксон Шарбино

Девушка-подросток Пэтси Ли и ее дедушка живут в маленьком городке в штате Аризона и держат небольшую лавку. Однажды девушка нечаянно находит таинственную шкатулку. В ней хранится артефакт, с помощью которого можно перемещаться между мирами из старых легенд, которые дедушка рассказывал ей в детстве. Пять волшебных миров красивы, населены причудливыми существами и магией и опасны, но самое главное — их все хочет захватить злая колдунья, с которой предстоит разобраться Пэтси, ее дедушке и друзьям.

Американская семейная новинка богата китайским флером — в фильме тут и там щедро разбросаны отсылки к культуре древнего Китая и азиатскому фольклору, а главные герои, Пэтси и ее дедушка, американцы китайского происхождения. На IMDb у новинки уже 7,9 звезды из 10. Критики отмечают грамотно подобранный из молодых звезд актерский состав и визуальные эффекты — некоторые обозреватели, уже посмотревшие фильм, сравнивают их с тем, что делает Marvel.

«Развеселые каникулы», 16+

Режиссер: Лоранс Арне. В ролях: Лоранс Арне, Дэни Бун, Эмили Артапинье, Жанн Арене, Арно Азуле, Оскар Копп, Янник Шуара

Новинка крупнейшей и старейшей во Франции киностудии Gaumont представляет собой роуд-муви, в котором четверо членов семьи — мама, ее двое детей и ее новый муж — должны примириться с разногласиями и узнать друг друга получше. Путешествие спонтанно: главная героиня решается отправиться в путь и «вылечить» семью совместной поездкой, когда ее старший сын Анри заявляет, что собирается переехать к отцу насовсем.

Известный российской публике как комик и герой фильмов «Бобро поржаловать» и «Таможня дает добро» Дэни Бун предстает в новинке в роли отчима Анри, который пытается завоевать если не любовь, то хотя бы уважение, при этом стараясь соблюсти грань между наставничеством и дружбой. В некотором смысле этот фильм — французский ответ картине Адама Сэндлера «Смешанные», но в «Каникулах» больше вдумчивости и драмы, чем комедии.