Обнаженная в натуре: могут ли наказать за купальник в городе

Популярный в последнее время бельевой стиль становится особенно актуальным в жаркие дни. Откровенные топы и шорты, напоминающие трусы, надевают даже те, кто далек от модельных стандартов. Можно ли обнажаться в общественных местах, как на выбор гардероба влияют психические расстройства и предусмотрена ли законом ответственность за вызывающие наряды — в материале «Известий».

Сексуальный образ

Полуобнаженные горожане могут сколько угодно убеждать критиков в том, что выбор гардероба продиктован погодой. С точки зрения психологии и сексологии, максимально открытая одежда используется прежде всего для привлечения внимания противоположного пола , подчеркивает психиатр, сексолог Алексей Вилков. Это проявление демонстративности, желания казаться привлекательными, сексуальными. С другой стороны, безусловно, у каждого человека есть свои предпочтения в плане выбора одежды, свои вкусы, подчеркивает эксперт.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Откровенный стиль часто бывает неуместен при определенных обстоятельствах, в неподходящем месте или без учета сезона. Но, по словам сексолога, когда важен эпатаж и стремление во что бы то ни стало вызвать особое отношение к себе, эти неудобства отходят на второй план.

В слишком откровенной одежде есть определенная провокация, и это нужно учитывать. Рискованные наряды повышают вероятность контакта с неадекватными мужчинами. Психиатр считает мифом мнение о том, что насильники предпочитают скромных девушек, не желая связываться с раскрепощенными дамами, которые якобы в любой момент могут дать решительный отпор.

Правила этикета

Человек, который себя ценит и уважает, не будет демонстрировать на публике то, что должно быть скрыто от посторонних глаз , считает специалист по этикету, автор книг, блогер Юлия Сильванская. Нарочитая демонстрация нижнего белья (как и его отсутствие) — это дурной тон, а в деловом этикете — грубое нарушение дресс-кода.

— Да, кто-то носит трусы на улице, потому что это якобы тренд. Но вы можете представить себе в таком виде королеву Ранию (жена короля Иордании. — Ред.) или принцессу Кэтрин? Им не позволяют это делать не только королевские титулы, но и чувство собственного достоинства, с которым у этих дам всё в порядке, — рассуждает Юлия Сильванская.

По мнению эксперта, нужно понимать что такое уместность, и уметь правильно подбирать одежду для определенных случаев жизни. Даже в курортных зонах принято соблюдать приличия.

— Купальники — для пляжа или бассейна; банный халат используем после спа-процедур, гостей в нем не встречаем, по отелю в нем не разгуливаем. Нижнее белье носим под одеждой, никому его не демонстрируем , — продолжает Сильванская.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

То, что девушки в общественных местах носят топы, напоминающие лифы, специалист по этикету считает влиянием блогеров, популярных личностей и результатом деятельности целых компаний, работающих в медиапространстве. Звезды обнажаются, чтобы привлекать внимание, продавать контент, быть «на волне».

— К такому стилю также ведет жесткая женская конкуренция и феминистические веяния — в этих случаях понятия о нравственности размыты и искажены, — продолжает Юлия Сильванская. — Это может быть связано и с модой, но такую моду примут далеко не все, а слепо следовать трендам — путь в никуда. Но не нужно спекулировать естественными человеческими потребностями, в том числе и сексуальными.

Между тем, по словам психиатра-сексолога, девушки, которые одеваются слишком строго, тоже имеют свои особенности характера.

— Это может быть излишняя скромность, робость, заниженная самооценка. Такое отношение к себе является следствием особенностей воспитания в детстве и в подростковом возрасте. Например, девушке запрещали выглядеть привлекательно; возможно, подавляли ее сексуальное развитие, поэтому она предпочитает быть незаметной, — разъясняет сексолог.

Для таких женщин повышенное внимание к себе — это источник стресса. Поэтому они стараются слиться с толпой и быть незаметными, выбирая одежду, скрывающую женскую привлекательность.

Модные тенденции

Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова называет моду сложным социокультурным, психологическим явлением, во многом отражающим душевный мир человека, его потребности и, конечно, социальные явления.

— Исторически мы наблюдаем чередование трендов: открытости, демонстрации сексуальности, чувственности, закрытости, аскетизма , — комментирует Серебрякова. — Сегодня мы видим, что во всём мире существует разнонаправленная тенденция. Это, с одной стороны, влияние мусульманского мира — закрытость, аскетизм. С другой — явление феминизации, раскрепощения, сексуальности.

По словам клинического психолога, тема сексуальности долго была табуированной, но с 70-х годов прошлого столетия она стала одним из центральных предметов общественного дискурса. Появилось много общественных институтов, товаров и услуг, связанных с сексом. С точки зрения эксперта, ряд модных тенденций связан именно с обнажением и раскрепощенностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Но как практикующий психолог, я могу сказать, что сейчас, как ни странно, сексуальная жизнь находится в кризисе. На сегодняшний день в Америке зарегистрировано наибольшее число 30-летних девственников. Многие люди жалуются на проблемы в данной сфере, мы наблюдаем нарастание статистики разводов , — рассуждает Дарья Серебрякова.

Многочисленные курсы, товары, гаджеты, фильмы и мода словно пытаются ответить на этот запрос общества, подчеркивает эксперт.

— Следует отметить, что потребность в демонстративности, чувственности и их проявлении является одной из психологических потребностей. Как правило, она выходит на первый план в юном возрасте, в пубертате, когда юноша или девушка впервые познают, что такое взрослая жизнь. Свое сильное желание продемонстрировать самостоятельность они проявляют, в том числе, и через секс , — рассказывает клинический психолог.

Такое поведение психологи расценивают как некоторое стремление к сепарации. Поэтому в определенный возрастной период подростки, чаще девушки, но и юноши тоже, одеваются предельно раскованно.

— Следующий период, когда преобладает потребность в чувственности, — около 40 лет. И мы действительно можем наблюдать, даже глядя на знаменитостей, что многие в этом возрастном промежутке стараются попасть на обложку в обнаженном виде, — продолжает Дарья Серебрякова.

Раскованное поведение «тех, кому за...» эксперт тоже связывает с психологической потребностью, когда люди понимают, что остается не так много времени для цветения. Им очень хочется наслаждаться этим периодом, демонстрировать свою красоту окружающим людям. Таким образом, мы видим немало причудливо одетых мужчин и женщин в достаточно уже зрелом возрасте. Не всегда внешне это выглядит привлекательно, однако за этим трендом стоит вполне конкретная психологическая потребность, подчеркивает эксперт.

Стыд и срам

Стремление обнажиться перед чужими людьми порой связано и с психическими отклонениями.

— Сексуальное расстройство — эксбиционизм — обычно свойственно мужчинам, — рассказывает эксперт. — В общественном месте такой человек может демонстрировать свои половые органы, что помогает ему достигнуть сексуальной разрядки. Но это довольно редкое явление. Такие люди встречаются не в публичных местах, а там, где можно встретить случайных прохожих, обычно женщин.

По словам сексолога, некоторым мужчинам и женщинам свойственна склонность к так называемому психологическому эксбиционизму. Такие люди в рамках условной нормы и из-за особенностей личности могут обнажаться в публичных местах только для привлечения внимания и для эпатажа. Но это больше говорит об их демонстративном складе личности и не относится к клиническому психическому расстройству.

Сексолог также не связывает с серьезными психическими проблемами поведение мужчины, который в начале лета загорал в стрингах на детской площадке во дворе дома в Москве на Криворожской улице, а потом избил сделавшую ему замечание женщину на глазах ее детей. Но такой проступок — явный признак возбудимого или эмоционально неустойчивого расстройства личности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Этот персонаж относится к типу людей, которые прежде всего заботятся о своем комфорте, не учитывая внешнюю обстановку. Общепринятые правила поведения для них уходят на второй план, а на первом — желание быть в определенном месте в конкретное время. Тут речь идет, скорее всего, об акцентуации характера, о размывании этических норм и своих внешних и внутренних границ , — комментирует эксперт.

С особенностями характера психиатр также связывает выбор легкомысленных шорт мужчинами среднего возраста и не идеального телосложения. Они максимально индифферентно подходят к выбору одежды, не учитывая, как это оценят окружающие, насколько это уместно,

— Чаще всего такие мужчины имеют шизоидные черты личности, а одежду используют исключительно для удобства. Им действительно не важно, как они смотрятся со стороны. Удобство — это для них единственный критерий выбора одежды, — комментирует психиатр.

По мнению Юлии Сильванской, шорты в мужском гардеробе — дело спорное. Общество к этому вопросу относится более терпимо, чем к коротким юбкам и откровенным топам в гардеробе девушек. Считается, что мужские шорты — это одежда для спорта, пляжа, курортной местности, хотя и не везде. Но всё же для города, даже в жару Сильванская рекомендует представителям сильного пола выбирать брюки из натуральных, легких тканей. Куда точно не нужно надевать шорты, так это в храм, театр и оперу. В деловом дресс-коде такой одежды тоже не должно быть.

Шорты (от short — «короткий») придумали английские военные, которым пришлось приспосабливаться к жаре на Бермудских островах. На родине коротких штанишек к ним особое отношение.

— Если ориентироваться на британскую школу этикета, которая, кстати, является ведущей во всём мире, то взрослым мужчинам из высшего общества не рекомендуется появляться в шортах в общественных местах , — подчеркивает эксперт. — Эту одежду они могут носить, только занимаясь спортом или работая в саду возле дома.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По словам Сильванской, в Великобритании шорты вообще негласно считают одеждой для мальчиков из аристократических семей. До восьми лет они могут носить короткие штанишки шорты в сочетании с гольфами даже поздней осенью и зимой. Этот дресс-код является частью воспитания британских детей, которых с малых лет учат спокойно относиться к холодной погоде. А вот после восьми лет мальчики начинают носить брюки — это событие считается настолько важным, что в честь него даже устраивают праздник.

В актуальных для Великобритании правилах есть свой смысл, но эксперт подчеркивает, что слепо следовать им не стоит. Многое зависит от культуры и традиций каждой страны. В Канаде, например, мужчины любят зимой ходить в шортах, надевая их даже с пуховиком.

Наказание для голых

В Коллегии адвокатов Виктории Данильченко «Известиям» пояснили, что в некоторых регионах России всё-таки приняты местные законы, защищающие общественный покой от полуобнаженных граждан.

— В Алтайском крае, например, появление в купальных костюмах на улицах и в других общественных местах за пределами пляжей или парковых зон отдыха влечет штраф от половины до одного минимального размера оплаты труда , — разъясняет председатель коллегии, адвокат Виктория Данильченко.

Такие меры принимаются не только в нашей стране. Так, штраф за появление на публике в купальном костюме в Абхазии в прошлом году был увеличен с 300 рублей до 6 тыс. Это связано с национальным менталитетом и воспитанием молодежи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А вот с точки зрения федерального законодательства привлечь фривольно одетых горожан вроде бы и не за что. Например, мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) предусматривает нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. И, что касается фривольной одежды, здесь судебная практика неоднозначна, подчеркивает эксперт. В подавляющем большинстве случаев суды, руководствуясь этими положениями, приходят к выводу о том, что дефиле в купальниках и нижнем белье на виду у посторонних граждан не может расцениваться как хулиганство, если полуобнаженные люди никого не оскорбляют, не пристают, не портят чужое имущество.

— Но есть в судебной практике и случаи, в соответствии с которыми нахождение в купальнике в общественном месте свидетельствует о низкой культуре нарушителя, его эгоизме, пренебрежении интересами общества, других людей, об игнорировании правил приличия и благопристойности. Многое зависит от обстоятельств конкретного дела , — предостерегает Виктория Данильченко.

Адвокат рекомендует людям одеваться в соответствии с общественными ожиданиями, чтобы не вызывать дискомфорт и негативные эмоции.