По образу и удобию: актуальна ли сейчас работа персонального стилиста

На сегодняшний день в мире социальных сетей развелось большое количество персональных стилистов, которые транслируют разбор гардероба, делают шопинг-сопровождение и составляют образы для повседневной жизни. Однако в нынешних реалиях главными клиентами консультантов по имиджу являются не отдельные люди, а креативные индустрии в целом. Несмотря на переполненный рынок, эксперты области отмечают нехватку хороших специалистов. Подробнее о том, чем вызвана большая популярность профессии и будут ли востребованы персональные стилисты в 2024 году, — в материале «Известий».

«Свет мой, зеркальце, скажи»: кто такой стилист

В общем смысле слова стилист — это специалист, который работает над созданием индивидуального стиля отдельно взятого человека. Он подбирает гардероб, прическу, макияж и другие внешние атрибуты. Эксперт дает советы о моде, консультирует и рассказывает клиенту о последних трендах мира.

— Сегодня существует несколько типов стилистов, и путь в профессию, функционал и особенности работы у них будут разные. Например, персональный стилист работает непосредственно с клиентом — простым человеком, которому нужно решить ряд повседневных задач, связанных с одеждой: выбрать образы на работу, на прогулки, за город и т.д. Это подразумевает глубокое знание работы с коррекционными техниками, потому что обычные люди — не модели и вопрос посадки и комфорта в носке стоит остро, — рассказала персональный стилист, аналитик трендов Евгения Гудошина.

Эксперт объяснила, что заказчиками для fashion-стилиста, который стилизует рекламные компании, сотрудничает с журналами являются не частные клиенты, а бренды и медиа. Селебрити-стилист работает со звездами, он должен сочетать навыки персонального и fashion-стилиста и обязательно обладать широким кругом связей с брендами, шоурумами, универмагами. Чтобы стать селебрити-стилистом важно «быть в тусовке» или самому демонстрировать выделяющийся на фоне коллег персональный стиль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Директор школы бизнес-образования Fashion Factory School Инна Гуреева также выделяет профессию стилиста фото- и видеосъемок. Такие мастера с помощью одежды создают целые миры: рассказывают истории, «триггерят» аудиторию.

— В отличие от дизайна одежды данная профессия весьма легка для входа, так как стилистические услуги не требуют специального инструментария, владения сложными техниками. Задача персонального стилиста — не просто сделать человека красивым, а сделать его конкурентоспособным в профессиональной сфере или любовной. А главное умение — помочь человеку мягко сменить имидж, без шок-терапии (как это часто показывают в телепередачах), — отметила исследователь моды и стилист Натали де Шан.

По общему мнению экспертов, помимо визуальной насмотренности специалист должен обладать глубинными знаниями психологии, физиогномики, кинетики движений и колористики, а также быть хорошо знакомым с историей искусств.

На легком старте: как поменялся рынок

Популярность профессии выросла во многом благодаря развитию новых медиа: социальных сетей, стриминговых платформ и прочего . Возникло много инфлюенсеров, которые стимулируют интерес к индустрии моды и красоты, а также к профессии стилиста во всех ее проявлениях, рассказала «Известиям» стилист, модельер-конструктор, управляющая Synergy Beauty Ирина Кирюшина.

Так, по данным hh.ru, всего за прошлый год в России было открыто 6,3 тыс. вакансий стилистов, в I квартале 2024 года — 1,6 тыс., что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Спрос на стилистов в течение 2023 года прирастал в среднем на 7% ежеквартально. Предлагаемые стилистам зарплаты в целом по стране сейчас находятся на уровне 61,2 тыс. рублей против 50 тыс. рублей год назад, максимальный уровень зарплатных предложений достигает 150 тыс. рублей.

— Еще одно обстоятельство, которое обусловило рост популярности профессии, связано с тем, что в современном мире, перенасыщенном информацией, большое значение имеет умение выделиться на общем фоне. Чтобы стать успешным, нужно грамотно себя презентовать и подчеркивать свою индивидуальность. Каждый второй озабочен построением личного бренда. Стилисты помогают людям — как известным, так и рядовым — стать особыми, непохожими на других. Многие занятые люди, обращаясь к стилисту, стремятся сэкономить время, сделать подбор гардероба или шопинг более эффективным, — продолжает Кирюшина.

Отметим, что число стилистов также выросло за счет появления большого количества образовательных курсов и развития цифровых инструментов, которые позволяют строить карьеру с нуля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По наблюдениям Евгении Гудошиной, причиной большого интереса является то, что профессия персонального стилиста — это самый простой путь в индустрию. По сути, можно просто начать предлагать свои услуги и демонстрировать результаты работы, свое видение как минимум на себе. Именно из-за такого «простого входа» в профессию сегодня существует огромный рынок начинающих стилистов, часто с офисной карьерой за плечами.

— Для многих девушек соблазнительно поменять «офис» на «шоурумы», тем более вокруг профессии «стилист» есть некий флер легкости и вечного праздника, что на самом деле далеко не так. Начинающих специалистов сегодня очень много, но фактически многие уходят из профессии через года-два-три или практикуют в формате «один клиент в месяц». Потому что кроме знаний в области непосредственно стилистики сегодня для успешного продвижения частного специалиста нужен широкий круг знаний в SMM, продвижении сайтов, позиционировании, построении личного бренда, блогинге, фотографии, — дополняет эксперт.

О состоянии профессии персонального стилиста в настоящее время не раз высказывался и популярный стилист Гоша Карцев. По его мнению, фильм «Дьявол носит Прада» хорошо отображает снобизм модной индустрии. Однако все, кто начинает свой путь в моде, должны понимать, что мир глянца — это пузырь, который лопнул. Больше нет классического «модного потолка», который нужно пробивать.

«Сейчас другой мир, мы живем в абсолютно другой реальности. И тут школы стилистов, и все эти знания, накопленные годами, уже неактуальны. Вся информация доступна онлайн. Теперь, для того чтобы стать стилистом, нужно написать в шапке профиля, что ты стилист!» — считает Карцев.

Не только сливки: кто пользуется услугами стилистов

Сейчас к услугам стилистов активно обращаются креативные индустрии, которые, наоборот, указывают на нехватку хороших специалистов. Так, Инна Гуреева отмечает значительный спрос на стилистов съемок. Ведь именно от качества визуального контента зависит прибыль фешен-бизнеса.

— Дело в том, что блокировка социальных сетей кардинально изменила систему продаж модных брендов. Раньше они инвестировали в таргетинг: уровень продаж зависел в первую очередь от его настроек и алгоритмов. Из-за блокировки ситуация в корне изменилась: сейчас бренды конкурируют именно за счет контента — как фото, так и видео. Теперь каждой марке просто необходимо иметь свой визуальный язык, который будет не только привлекать внимание, но и запоминаться. С такой амбициозной задачей могут справиться только стилисты с высокой квалификацией, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Стоит заметить, что, несмотря на блокировки, социальные сети всё равно оказывают большое влияние на продажи, поэтому спрос на качественный контент будет расти. А значит, и специалисты будут востребованы.

Вопреки стереотипу «стилист — только для богатых», заплатить персональному специалисту часто выгоднее, чем покупать вещи самостоятельно, утверждает Евгения Гудошина. Люди с небольшими бюджетами хотят инвестировать их в качественные вещи, которые не выйдут из моды и будут сочетаться между собой. В целом клиенты стилиста — это люди, для которых шопинг является стрессом.

— К тому же выбор одежды сегодня — по-настоящему огромен. Среднестатистический человек, чьи интересы не лежат в плоскости моды, будет тратить колоссальное количество времени на поиск, выбор, примерку, составление гармоничных комплектов типа «всё ко всему». Скорость жизни постоянно растет. Данные специалисты позволяют экономить время и главное получать результат на порядок лучше, чем если бы человек сам собирал себе гардероб, — дополнил стилист.

Что ждет профессию в 2024 году

В наше время люди проявляют больше рациональности в отношении своего гардероба. Они стремятся создать базовый набор одежды, вещи из которого прослужат долго. Многие также обращаются к услугам индивидуального пошива одежды, что позволяет получить уникальные идеально подходящие изделия, которые отвечают их индивидуальным предпочтениям и требованиям. Эпоха потребления постепенно уходит на спад.

В беседе с «Известиями» стилист и имиджайзер Евгения Погожева рассказала, что специалист отвечает за бюджет клиента и конечный результат. Основной пласт работы, примерно 70–85%, делается до шопинга с клиентом: изучение запроса, сбор данных, анализ черт лица и фигуры, подбор концепции, распределение бюджета. Ну и, наконец, прешопинг. Эта процедура осуществляется за день до основных покупок, на ней осматриваются и отвешиваются вещи для клиента. Подготовительная работа занимает несколько дней. И только после всего вышеперечисленного стилист идет с клиентом в торговый центр.

Фото: Global Look Press/Gerhard Nixdorf

— Выбор вещей — большой и изматывающий процесс для многих. Вледствии чего профессия персонального стилиста всё еще будет востребована. Рано или поздно данную нишу может занять искусственный интеллект. Но пока учесть подходящие цвет, фасон, желаемый состав, комбинаторику с другими вещами, бюджет, размер, удобство в носке и наличие нужной вещи в магазине может только персональный стилист, — предполагает Евгения Гудошина.