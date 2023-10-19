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Соблюсти этикетку: для одежды сделают цифровые паспорта

Зачем власти хотят вести новый инструмент и когда планируют его внедрить
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Для одежды создадут цифровые паспорта, которые будут содержать информацию о продукции: ее фотографии и состав. Такие виртуальные документы помогут настроить сортировку текстиля после того, как вещи оказались на заводе по переработке. Сегодня информация на этикетке текстиля часто не соответствует действительности, либо ее и вовсе нет. Об этом «Известиям» рассказал разработчик проекта — Российский экологический оператор (РЭО). Пилотный проект могут запустить уже в 2025—2026 годах. Такие решения уже тестируются в Европе.

Паспорт в цифре

Российский экологический оператор предложил создать цифровой паспорт для одежды. В нем будет содержаться информация о всей цепи поставок, которая стоит за вещью: состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, а также фотографии продукции в различных плоскостях и световых режимах. Об этом «Известиям» рассказали в РЭО. Там добавили, что оператор уже ведет работу с поставщиками решений для автоматизированной сортировки. Эксперты определяют, какую информацию необходимо включить в паспорт, а также другие требования к процессу.

В РЭО пояснили: в первую очередь паспорт необходим для решения проблем, которые возникают после того, как вещь выбросили, и она попала на завод по переработке. Дело в том, что сейчас предприятия сталкиваются с тем, что на вещах нет этикетки, либо информация о составе на ней не соответствует действительности, отметили в операторе. Тогда как цифровой паспорт позволит сортировать отходы текстиля и обуви в автоматизированном режиме, это существенно увеличит пропускную способность заводов.

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— Более того, виртуальный документ позволит отследить, что вещь была произведена в соответствии с экологическими и этическими стандартами. Мы сможем отслеживать долю вовлечения вторичного сырья при производстве одежды внутри страны, — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. — Потребитель? в свою очередь? получит достоверную информацию об изделии, о его соответствии экологическим требованиям.

Проект будет сочетаться с цифровой маркировкой, однако цели у них разные, уточнили в операторе. Так, идентификация товаров, которую реализуют Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»), предназначена для фискальных целей и борьбы с нелегальной продукцией. В РЭО также подчеркнули, что производителям и импортерам одежды не понадобится дополнительное оборудование для создания виртуальных документов, кроме цифровой камеры.

С учетом мирового опыта, за формирование самого паспорта будут отвечать производители и импортеры товаров, заметили в РЭО. Компании смогут использовать программное обеспечение, которое сегодня для них обязательно в рамках маркировки продукции. Проект РЭО уже обсуждается с Минпромторгом: пилотные решения могут появится в России уже в 2025—2026 годах. В операторе сказали, что такие решения предусмотрены и уже апробируются в Европе. Так, например, в ЕС эти требования могут стать обязательными уже с 1 января 2025 года, в случае если реализация стратегии Евросоюза по устойчивому и цикличному текстилю не будет меняться.

«Известия» запросили крупнейших производителей одежды в РФ: Gloria Jeans и Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela).

Ручной труд

В РФ сейчас активно развивается сбор текстильных отходов, в основном это происходит за счет нереализованной одежды, например, собранной для благотворительности, а также старых или поврежденных вещей, рассказали «Известиям» в Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

— Но на переработке возникают проблемы: сырье сложно идентифицировать, вещи до сих пор проходится сортировать вручную, — отметила исполнительный директор организации Валерия Гулимова. — Предсказуемо переработать сегодня можно только отходы и брак производства.

Эксперт уверена, что перейти на автоматическую переработку пока невозможно: именно потому, что поступающие к утилизаторам вещи зачастую не содержат ясной информации о составе вторичного ресурса. В результате текстиль становится мертвым грузом и уезжает на полигоны. Тогда как вводимые изменения пробуждают интерес предпринимателей к созданию объектов утилизации.

Сейчас всю собранную одежду вручную сортируют обученные сотрудники, которые определяют состав вещей, перебирая их на специальном столе, для этого нужен немаленький опыт, рассказала «Известиям» директор и основательница Благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева. Процесс требует внимания к каждой единице, подчеркнула она.

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— Пока в России вообще нет автоматических систем сортировки, все делают вручную. Один человек может обработать максимум 500 кг одежды в день. Чтобы перерабатывать больший объем одежды, нужно автоматизировать часть процессов, — отметила она. — Надо понимать, что сейчас ни у одного переработчика не установлены датчики и сканеры, которые бы позволяли считывать цифровые метки.

Она подчеркнула, что компаниям потребуются инвестиции, чтобы присвоить вещам паспорт, нанести на бирки коды, переработчикам тоже придется автоматизировать процесс обработки собранных вещей. А значит, бизнесу понадобятся субсидии. Вероятно, это произойдет через механизм расширенной ответственности производителей, допустила эксперт. И, если все сработает эффективно, это будет упрощением как для самих переработчиков, так и для тех, кто занимается сбором и переработкой, считает она.

Введение цифровых паспортов ускорит процесс формирования культуры вторичного потребления и вторичного использования вещей, полагает глава Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров. По его словам, рынок изделий текстильной промышленности сегодня прозрачен, одежду и обувь идентифицируют с момента производства. Информация о материале, из которого произведена одежда, о красителях, которые использовались при ее создании, позволит эффективно утилизировать и перерабатывать вещи. Самое главное то, что эта идентификация должна быть дополнительной графой в уже имеющихся электронных метках и не должна стать дополнительным удорожающим продукт обременением российскому производителю, заключил эксперт.

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