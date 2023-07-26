Содержание в форме: ГОСТ на одежду для школьников появится в РФ в 2024 году

ГОСТ на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024-го. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве. Новый стандарт не только описывает, что входит в понятие формы, но и предъявляет ряд требований к такой одежде: например, по проницаемости влаги и воздуха. Производители вещей выступают против новых норм, поскольку компании и так уже выпускают изделия, которые должны соответствовать техническому регламенту о безопасности одежды для детей .

Стандарт для формы

Во II полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму , рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа .

— Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды , чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов, — пояснили в Роскачестве. — Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды , она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Такие вещи делят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков . Так, в комплект формы для учащихся входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты .

Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности , где происходит учебный процесс. Она не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений , а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Среди требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, этот показатель указывает на степень аллергенности изделия . Речь идет о вещах, которые надевают периодически: например, по аналогии с купальниками, уточнили в Роскачестве. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, а ее материалы — устойчивыми к окрашиванию, плюс размер формы не может меняться после пяти стирок .

В Роскачестве добавили: стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств , которым смогут соответствовать только материалы, изготовленные из качественного сырья .

Минпромторг активно следит за изменениями, которые принимаются в части разработки стандартов для школьной формы, а также участвует в обсуждениях по этому вопросу , где представляет позицию отраслевого сообщества, сказали в ведомстве.

Противоречивые требования

Роскачество намерено улучшить некоторые характеристики для вещей учащихся , сказала «Известиям» директор по производству одежды для детей «МПШО Смена» Светлана Ерина. Например, сейчас воздухопроницаемость для некоторых тканей составляет 70%, эксперты предлагают увеличить показатель до 85% .

— Нужно понимать, что улучшение гигиенических требований по гигроскопичности и воздухопроницаемости повлияет на ухудшение потребительских и эксплуатационных свойств одежды , — сказала эксперт. — А улучшение физико-механических свойств материалов происходит с помощью их обработки различными пропитками или добавлением искусственного и синтетического волокна, что ухудшает гигиенические . Учесть нужно и влияние всех нововведений на цену продукции: для родителей важны все пожелания к школьной одежде — по безопасности и по стоимости .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В России уже есть нормативная база, которая предъявляет требования к одежде для учащихся , сказала «Известиям» финансовый директор производителя детской одежды Orby Мария Чешезерова. Так, действует технический регламент о безопасности продукции, который предназначен для детей и подростков. ГОСТ на школьную форму фактически дублирует этот документ по всем важным показателям , уверена она. Но в части условий документы противоречат друг другу.

— Например, отечественный стандарт предусматривает, что воздухопроницаемость основных тканей для изделий с подкладкой должна быть не менее 40%, в то время как в техрегламенте на изделия 3-го слоя воздухопроницаемость не нормируется — в зимний период низкая воздухопроницаемость обеспечивает теплозащитные свойства, — отметила эксперт.

По ее словам, есть и другие шероховатости: новый документ предъявляет требования к уходу за формой и оценку результата . Так, кнопки на школьной форме должны быть устойчивыми к таким процедурам, но в чем измеряется этот показатель и каким образом это следует делать, разработчик не указал.

По мнению эксперта, к форме следует предъявлять несколько условий: по воздухопроницаемости, гигроскопичности, безопасности и эстетичности . Причем таким образом, чтобы одежда для учащихся выдерживала полный день носки : дети ходят в форме более восьми часов, фактически с утра до вечера, например, они посещают кружки либо остаются на продленку. В течение этого срока одежда не должна помяться, оставаться удобной и комфортной, а также износостойкой , подчеркнула Мария Чешезерова. Техрегламент решает эти вопросы , в документе уже есть требования по таким нормативам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Идея сформировать ГОСТ появилась несколько лет назад , напомнил «Известиям» гендиректор «Павлово-Посадского камвольщика» (производит шерстяные ткани) Константин Коневего. Тогда производителям тканей предоставили субсидии, чтобы они могли продавать швейным фабриками отечественные материалы для одежды школьников со скидкой . Ткани для таких вещей должны были соответствовать требованиям , чтобы форму отшивали из качественного сырья. Появление ГОСТа было логичным , подчеркнул Константин Коневего.

Но ситуация уже изменилась, например, в этом году производители тканей получат субсидии только в сентябре, когда школьный сезон уже закончится, а значит, они не могут продать швейным фабрикам материалы со скидками , добавил эксперт.