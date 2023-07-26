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Содержание в форме: ГОСТ на одежду для школьников появится в РФ в 2024 году

Почему производители выступают против появления стандарта
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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ГОСТ на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024-го. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве. Новый стандарт не только описывает, что входит в понятие формы, но и предъявляет ряд требований к такой одежде: например, по проницаемости влаги и воздуха. Производители вещей выступают против новых норм, поскольку компании и так уже выпускают изделия, которые должны соответствовать техническому регламенту о безопасности одежды для детей.

Стандарт для формы

Во II полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа.

Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов, — пояснили в Роскачестве. — Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий.

форма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды, она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Такие вещи делят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. Так, в комплект формы для учащихся входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

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Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

фабрика
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Среди требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, этот показатель указывает на степень аллергенности изделия. Речь идет о вещах, которые надевают периодически: например, по аналогии с купальниками, уточнили в Роскачестве. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, а ее материалы — устойчивыми к окрашиванию, плюс размер формы не может меняться после пяти стирок.

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В Роскачестве добавили: стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств, которым смогут соответствовать только материалы, изготовленные из качественного сырья.

Минпромторг активно следит за изменениями, которые принимаются в части разработки стандартов для школьной формы, а также участвует в обсуждениях по этому вопросу, где представляет позицию отраслевого сообщества, сказали в ведомстве.

Противоречивые требования

Роскачество намерено улучшить некоторые характеристики для вещей учащихся, сказала «Известиям» директор по производству одежды для детей «МПШО Смена» Светлана Ерина. Например, сейчас воздухопроницаемость для некоторых тканей составляет 70%, эксперты предлагают увеличить показатель до 85%.

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— Нужно понимать, что улучшение гигиенических требований по гигроскопичности и воздухопроницаемости повлияет на ухудшение потребительских и эксплуатационных свойств одежды, — сказала эксперт. — А улучшение физико-механических свойств материалов происходит с помощью их обработки различными пропитками или добавлением искусственного и синтетического волокна, что ухудшает гигиенические. Учесть нужно и влияние всех нововведений на цену продукции: для родителей важны все пожелания к школьной одежде — по безопасности и по стоимости.

школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В России уже есть нормативная база, которая предъявляет требования к одежде для учащихся, сказала «Известиям» финансовый директор производителя детской одежды Orby Мария Чешезерова. Так, действует технический регламент о безопасности продукции, который предназначен для детей и подростков. ГОСТ на школьную форму фактически дублирует этот документ по всем важным показателям, уверена она. Но в части условий документы противоречат друг другу.

— Например, отечественный стандарт предусматривает, что воздухопроницаемость основных тканей для изделий с подкладкой должна быть не менее 40%, в то время как в техрегламенте на изделия 3-го слоя воздухопроницаемость не нормируется — в зимний период низкая воздухопроницаемость обеспечивает теплозащитные свойства, — отметила эксперт.

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По ее словам, есть и другие шероховатости: новый документ предъявляет требования к уходу за формой и оценку результата. Так, кнопки на школьной форме должны быть устойчивыми к таким процедурам, но в чем измеряется этот показатель и каким образом это следует делать, разработчик не указал.

По мнению эксперта, к форме следует предъявлять несколько условий: по воздухопроницаемости, гигроскопичности, безопасности и эстетичности. Причем таким образом, чтобы одежда для учащихся выдерживала полный день носки: дети ходят в форме более восьми часов, фактически с утра до вечера, например, они посещают кружки либо остаются на продленку. В течение этого срока одежда не должна помяться, оставаться удобной и комфортной, а также износостойкой, подчеркнула Мария Чешезерова. Техрегламент решает эти вопросы, в документе уже есть требования по таким нормативам.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Идея сформировать ГОСТ появилась несколько лет назад, напомнил «Известиям» гендиректор «Павлово-Посадского камвольщика» (производит шерстяные ткани) Константин Коневего. Тогда производителям тканей предоставили субсидии, чтобы они могли продавать швейным фабриками отечественные материалы для одежды школьников со скидкой. Ткани для таких вещей должны были соответствовать требованиям, чтобы форму отшивали из качественного сырья. Появление ГОСТа было логичным, подчеркнул Константин Коневего.

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Но ситуация уже изменилась, например, в этом году производители тканей получат субсидии только в сентябре, когда школьный сезон уже закончится, а значит, они не могут продать швейным фабрикам материалы со скидками, добавил эксперт.

По его данным, запросы от производителей формы уже упали на треть, они закупают более бюджетные китайские и турецкие синтетические ткани. Поэтому сама идея ГОСТа теряет актуальность: будут ли иностранные производители тканей исполнять стандарт и как в условиях моратория на проверки можно контролировать процесс.

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