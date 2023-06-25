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С огнем не шутя: российские негорючие ткани придут на смену импортным

Как они помогут спасти жизни людей и почему считаются стратегически важными материалами
Фото: пресс-служба РГУ им. А. Н. Косыгина
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Ткани пониженной горючести разработали в России. Их можно использовать в транспорте и общественных помещениях в качестве занавесей и для обивки мягкой мебели. По характеристикам ткань превосходит зарубежные аналоги. В этом году ее создатели надеются запустить его крупномасштабное производство на российских текстильных предприятиях. Эксперты отмечают, что отечественным производителям по силам занять до 80% рынка. При этом нужно развивать производство своих полиэфиров — сырья для текстильной продукции — и антипиренов — добавок, которые подавляют реакцию горения.

Лучше российское

В Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина создали текстильные материалы, которые не поддерживают горение, а при контакте с огнем оплавляются, чем препятствуют распространению огня. По технических характеристикам отечественная ткань превосходит зарубежные аналоги.

Разработка выполнена совместно с отраслевым консорциумом «Косыгинский научно-образовательный центр», который объединяет российские научные и производственные предприятия в сфере текстильной промышленности.

нити станок
Фото: пресс-служба РГУ им. А. Н. Косыгина

В основе изобретения — синтетическая нить, в которую на этапе расплава вводят модифицирующие добавки. В том числе антипирены — вещества, которые подавляют реакцию горения.

Впервые в России изготовлена трудновоспламеняемая интерьерная ткань. Ее можно применять в пассажирском транспорте и общественных помещениях, в местах массового пребывания людей, — рассказала «Известиям» одна из создателей нового материала, участник консорциума Елена Гильманова.

Она отметила, что по сравнению с тканями из волокна Trevira CS от немецких производителей, которые считаются мировыми лидерами в изготовлении противопожарных тканей, отечественная ткань устойчивее к возгоранию.

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На любой вкус

Это подтвердили тесты на определение кислородного индекса ткани. Он отражает, при каком процентном соотношении кислорода в воздушной смеси материал может воспламениться при воздействии на него отрытого пламени. Испытания показали, что индекс российской нити составляет 32 пункта — у немецкого аналога он равен 29.

Большое внимание специалисты уделили проработке технологии изготовления ткани.

— Во время ткачества происходит замасливание нити. Если не выполнить правильную обработку и не удалить лишние составы, ткань всё равно будет воспламеняться, — объяснила и.о. директора Института искусства РГУ им. А.Н. Косыгина Ольга Ковалева.

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Фото: vk.com

Поэтому важен завершающий этап, когда ткань промывается, закрепляется, проходит термосушку. В результате происходит фиксация самих нитей и смыв всех компонентов, которые участвуют в процессе создания материала.

Еще одно преимущество российского продукта — это возможность делать ткани с разными текстурами.

— Сначала мы получаем так называемую преднить, из которой потом создаем ткани с различными эффектами под любой ассортимент. Например, можно изготовить гладкий блестящий или матовый материал. Или имитацию хлопка, шерсти и бархата, — объяснила Елена Гильманова.

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На чем будем летать

Разработчики считают, что в ближайшей перспективе их ткани будут востребованы в пассажирском транспорте. По их словам, значительный интерес наблюдается со стороны производителей автобусов, трамваев, судо- и авиастроителей, которые стремятся к безопасности перевозок.

Этому способствуют ограничения на использование иностранных материалов в стратегически важных областях. В частности, сейчас специалисты работают над созданием противопожарных тканей для нужд Военно-морского флота и для российского лайнера МС-21.

В салоне самолета ткани используют, например, в качестве накидок на кресла и шторок для зонирования. Ко всем ним предъявляют высокие требования по огнестойкости, — прокомментировал руководитель проектов компании «Авиационные интерьеры» Андрей Световидов.

мс 21 самолет небо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт отметил, что отечественные производители создают конкурентные спецткани. Поэтому компания заинтересована в сотрудничестве с ними.

Российские изготовители обеспечивают предсказуемые поставки, меньшие сроки и более оптимальную логистику. К тому же с ними эффективно совместно выполнять опытно-конструкторские работы, — рассказал Андрей Световидов.

По мнению разработчиков, на следующем этапе их ткани будут востребованы при изготовлении занавесей, портьер, мягкой мебели и декора для общественных помещений. Таких, как гостиницы, рестораны, кинотеатры, детские игровые зоны и т.д.

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Борьба за жизни людей

Особое внимание, считают специалисты, стоит уделить мягкой бытовой мебели, так как, по статистике, наполнитель, который применяют при ее изготовлении, чаще всего становится причиной гибели людей при пожаре.

Наполнители преимущественно делают из токсичных материалов, которые при пожаре выделяют едкий дым. Наша ткань совместно со специальным огнеблокирующим нетканым материалом значительно затрудняет доступ открытого пламени к наполнителю, — рассказала Елена Гильманова.

Она привела пример: совместно с МЧС России была сделана экспериментальная комната с пожаробезопасной мебелью, выполненной из отечественных материалов. Испытания показали, что огнестойкие покрытия позволили увеличить время, необходимое для эвакуации людей (когда счет идет на секунды), на десять минут.

По мнению экспертов, противопожарные ткани относятся к стратегически важным материалам. Поэтому важно наладить полный цикл их производства на отечественных мощностях.

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Фото: vk.com

Раньше мы были зависимы не только от импортного сырья, но и от зарубежных инженерных решений. Приходилось приспосабливать наши задумки под те материалы, которые создают за границей. Сейчас мы получаем возможность изначально закладывать в ткань те характеристики, которые необходимы под наши проекты. Это касается и военно-промышленного комплекса, — пояснил главный технолог компании «ТК-Иннотек», соавтор книги «Текстильные материалы с защитными свойствами» Олег Ерофеев.

Он отметил, что емкость российского рынка противопожарных тканей оценивается примерно в 5 тыс. т в год. 80% этого объёма может занять продукция отечественного производства. А в среднесрочной перспективе рынок может увеличиться еще в два-три раза.

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В свою очередь, о проблемах отрасли рассказал председатель наблюдательного совета ООО «НИРРУ», создатель крупнотоннажных отечественных комплексов по изготовлению продукции из полиэфиров Александр Петров.

В нашей стране есть все возможности для развития собственного производства полиэфиров (полуфабрикат для текстильной продукции. — «Известия»). Но конкуренты отрасли в лице изготовителей пластиковой бутылочной тары перетягивают на себя производственные мощности. В результате полиэфирное сырье мы закупаем в Китае. Это ограничивает развитие текстильной промышленности в России, — рассказал эксперт.

нить станок
Фото: пресс-служба РГУ им. А. Н. Косыгина

Во-вторых, в настоящее время невыгодно производство отечественного антипирена, считает Александр Петров. Но повышение требований пожаробезопасности к тканям до уровня европейских увеличит потребности в антипирене и сделает его производство рентабельным.

Разработчики новых противопожарных тканей рассчитывают, что крупномасштабное производство их материалов будет запущено на отечественных предприятиях уже осенью.

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