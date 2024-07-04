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«Ростех» запустит производство порохов для танковых снарядов «Манго» в Индии

Чемезов: «Ростех» запустит производство порохов для танковых снарядов в Индии
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Госкорпорация «Ростех» планирует запустить на территории Индии производство порохов для танковых снарядов «Манго», которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Чемезов.

По его словам, многие проекты в рамках партнерства с дружественными странами включают трансфер технологий и обмен компетенциями, что позволяет стране-импортеру развивать собственное производство. Среди совместных с Индией проектов — лицензионное производство танков Т-90 и снарядов «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом, указал глава госкорпорации.

Снаряд «Манго» калибра 125 мм предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90.

«Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов «Манго» в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии», — приводит 4 июля слова Чемезова пресс-служба «Ростеха».

Данный проект реализован в соответствии с требованиями программ Make In India «Самодостаточная Индия». Как отметил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев, работа «Рособоронэкспорта» в Индии является ярким примером всеобъемлющего индустриального партнерства.

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Ранее, 2 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится на финальной стадии, о датах будет объявлено позднее.

Агентство Bloomberg в тот же день написало, что предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву станет дипломатической победой президента России Владимира Путина. Агентство отметило, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения и вопросы вооружений, в частности договоренности по вопросам «военной логистики». Bloomberg напомнило, что Индия является одним из крупнейших импортеров российского оружия.

Сотрудничество между двумя странами активно развивается. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения двух государств идут поступательно, несмотря на все сложности в мире.

В том же месяце, говоря о Моди, российский лидер отметил, что он вопреки внешнему давлению ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны.

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