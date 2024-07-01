В США предупредили об угрозе обороноспособности из-за увеличения госдолга

Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны, заявили аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для американского журнала The National Interest.

Авторы напомнили, что в середине июня республиканцы в Объединенном экономическом комитете конгресса выступили с предупреждением, что госдолг США, составляющий $34,5 трлн и продолжающий расти, представляет угрозу для экономического роста. Это, в свою очередь, повлияет на способность страны занимать средства на будущие нужды, включая потребности нацбезопасности, указали они.

Аналитики сочли, что наиболее существенный риск представляет ущерб источнику благосостояния и национальной мощи.

«Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы», — отметили Ругер и Сэвидж.

По их мнению, если бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста США, то уже не будет экономики, необходимой для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности. При этом еще 14 лет назад бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выступил с таким предупреждением, добавили они.

«Государственному долгу необходимо дать объективную оценку и открыто назвать его одной из величайших угроз Америке. Не верите нам — поверьте адмиралу Маллену», — подчеркнули авторы материала от 27 июня.

28 июня специалисты Международного валютного фонда назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп еще в апреле обратил внимание на то, что действующий глава государства Джо Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в стране. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.