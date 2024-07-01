Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия стала председателем Совета ЕС до конца 2024 года
Мир
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Общество
Минобороны в июне подало 23 иска к Военно-строительной компании
Мир
Партия Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции
Мир
Депутат рады предрек новый майдан из-за проблем с электричеством на Украине
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
Армия
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Общество
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
Мир
Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне
Мир
В США предупредили об угрозе обороноспособности из-за увеличения госдолга
Армия
Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракет ATACMS
Мир
Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля
Мир
Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках
Мир
Маск заявил о влиянии когнитивных проблем Байдена на сплоченность американцев
Общество
ФАС согласовала цену на первый отечественный препарат для лечения сахарного диабета
Происшествия
В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры

В США предупредили об угрозе обороноспособности из-за увеличения госдолга

The National Interest: увеличение госдолга угрожает обороноспособности США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны, заявили аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для американского журнала The National Interest.

Авторы напомнили, что в середине июня республиканцы в Объединенном экономическом комитете конгресса выступили с предупреждением, что госдолг США, составляющий $34,5 трлн и продолжающий расти, представляет угрозу для экономического роста. Это, в свою очередь, повлияет на способность страны занимать средства на будущие нужды, включая потребности нацбезопасности, указали они.

Аналитики сочли, что наиболее существенный риск представляет ущерб источнику благосостояния и национальной мощи.

«Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы», — отметили Ругер и Сэвидж.

По их мнению, если бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста США, то уже не будет экономики, необходимой для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности. При этом еще 14 лет назад бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выступил с таким предупреждением, добавили они.

«Государственному долгу необходимо дать объективную оценку и открыто назвать его одной из величайших угроз Америке. Не верите нам — поверьте адмиралу Маллену», — подчеркнули авторы материала от 27 июня.

Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой
Спрос на американские облигации начал отставать от предложения

28 июня специалисты Международного валютного фонда назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп еще в апреле обратил внимание на то, что действующий глава государства Джо Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в стране. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024