Губернатор Гладков сообщил об атаке БПЛА на Белгородскую область

Грайворонский городской округ Белгородской области был атакован дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ночью 1 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Глава региона проинформировал, что в селе Глотово после атаки нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены два домовладения и один автомобиль, а в селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом.

Также сообщается, что в некоторых населенных пунктах из-за повреждений электропередач временно отсутствует электроснабжение.

«Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — заключил он.

Накануне Гладков сообщил, что беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, в котором ехала семья из пяти человек. В результате атаки погибла четырехлетняя девочка.

Позже он рассказал о обстрелах еще трех населенных пунктов в Белгородской области.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.