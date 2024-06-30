СМИ сообщили о переизбрании в парламент Франции Марин Ле Пен

Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре голосования смогла переизбраться в Национальное собрание (нижней палаты парламента Франции) по итогам голосования в округе Энен-Бомон, где она баллотировалась. Об этом 30 июня сообщило Lеgislatives France.

Сообщается, что кандидат сумела набрать почти 52% избирательных голосов.

По данным телеканала Sky News, обращаясь к своим сторонникам в Энен-Бомон на севере Франции, Ле Пен призывала граждан «мобилизоваться» перед вторым туром, который состоится 7 июля, заявив, что на данный момент «еще ничего не выиграно, и второй тур определит исход».

В этот день состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею страны. По итогам голосования, партия Ле Пен «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции. «Новый народный фронт» занимает второе место с 29,1%. На третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, которая получила 21,5% голосов.

Сообщалось также, что президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента вместе со своей женой Брижит на избирательном участке в небольшом приморском городке на севере страны Ле-Туке.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовали 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения, в частности в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого Национального объединения Марин Ле Пен на европейских выборах. Ее партия получила на них 31,8% голосов, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората.