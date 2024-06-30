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Политолог связал заявление Зеленского о переговорах с РФ с поиском выхода из тупика

Мезюхо: Зеленский ищет выход из ситуации со своим запретом вести переговоры с РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, ищет выход из ситуации с собственным запретом вести переговоры с РФ, чтобы разрешить украинский конфликт, и сейчас единственный способ урегулировать кризис — принять мирное предложение российского лидера Владимира Путина. Об этом 30 июня заявил «Известиям» политолог Иван Мезюхо.

«Зеленский пытается найти выход из ситуации, в которую он сам себя загнал, запретив самому себе переговоры с Российской Федерацией, и теперь нелегитимный украинский президент ищет механизмы, при которых Киев все-таки вступил бы в переговорный процесс с Москвой, потому что очевидно, что украинские вооруженные формирования с каждым днем несут всё большие потери, инициатива на поле боя на стороне Российской Федерации», — отметил Мезюхо.

По словам политолога, из-за успехов армии РФ в боевых действиях переговорные позиции Украины ухудшаются с каждым днем и теперь Зеленскому стоит осторожнее проводить параллели между переговорами с Москвой и Черноморской зерновой сделкой 2022 года: сейчас Россия вряд ли пойдет на такое соглашение, ведь ее позиция в конфликте гораздо сильнее украинской.

Мезюхо подчеркнул, что если Зеленский действительно надеется заключить с РФ мирное соглашение, подобное зерновой сделке, то ему стоит избавиться от иллюзий и принять мирную инициативу президента России Владимира Путина, озвученную 14 июня во время выступления в МИД РФ, — сейчас достичь дипломатического урегулирования и прекращения боевых действий можно только таким путем.

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Ранее в этот день Зеленский заявил в интервью изданию Philadelfia Inquirer, что Украина может вступить в переговоры с Россией при помощи стран-посредников и заключить соглашение наподобие черноморской зерновой сделки 2022 года. Украинский лидер подчеркнул, что нужно показать, что Киев пользуется поддержкой не только коллективного Запада, и поэтому посредниками могут стать государства разных континентов.

Накануне, 29 июня, американский политический обозреватель Джексон Хинкл призвал Зеленского принять мирную инициативу президента России Владимира Путина, если украинский лидер действительно хочет завершить конфликт. Хинкл также назвал мирное предложение Путина щедрым.

27 июня Зеленский на саммите Евросоюза (ЕС) заявил, что ВСУ несут большие потери и поэтому Киев не желает затягивать конфликт. Украинский лидер призвал в ближайшее время подготовить план мирного урегулирования кризиса.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что РФ всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. По его словам, это будет возможно, если Киев откажется от плана вступления в НАТО и выведет свои войска из регионов России. Как подчеркнул глава государства, ответственность за продолжение конфликта ляжет на Украину и Запад, если они откажутся от этого мирного предложения.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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