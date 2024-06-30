В Турции отказались заправить совершивший экстренную посадку самолет Израиля

В турецкой Анталье отказались заправлять гражданский самолет Израиля, который совершил вынужденную посадку. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, воздушное судно выполняло полет из Варшавы в Тель-Авив, в то время как одному из пассажиров стало плохо на борту. В связи с этим было принято решение совершить экстренную посадку в аэропорту Антальи.

«Летный экипаж готовился к повторному взлету в Тель-Авив, но местные сотрудники отказались заправить самолет», — говорится в публикации газеты.

The Jerusalem Post также ссылается на данные радиостанции Kan, согласно которым самолет изначально получил разрешение на дозаправку, а позже в ситуацию «вмешались турецкие политические партии». После инцидента судно вылетело на греческий остров Родос перед непосредственным полетом в столицу Израиля.

Отношения Турции и Израиля резко ухудшились из-за обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Так, 25 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока еврейское государство не прекратит совершать преступления в секторе Газа. А 22 мая Эрдоган заявил, что мир ждут новые конфликты, если западные державы не остановятся в своей поддержке Израиля. Также он заявлял, что израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху можно сравнить с Гитлером.

До этого, 9 апреля этого года, минторг Турции ввел ограничения на экспорт в Израиль по 54 позициям товаров на фоне событий в секторе Газа. Рестрикции будут действовать до прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.