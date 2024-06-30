Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции отказались заправить совершивший экстренную посадку самолет Израиля
Мир
В турецком городе Эрегли около пляжа нашли дрейфующую украинскую мину
Мир
Зеленский заявил о возможности переговоров с РФ с помощью посредников
Мир
Макрон проголосовал на выборах в национальную ассамблею Франции
Мир
ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Мир
CNN сообщила о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта
Происшествия
В Белгородской области девочка погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Мир
Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра
Общество
Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию Azur Air
Армия
Минобороны сообщило о применении мототранспорта при освобождении Старомайорского
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили гости из 16 стран
Мир
Оставшиеся госпитали в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней
Общество
У гостиницы Four Seasons в Москве собралась толпа фанатов Канье Уэста
Мир
На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование
Мир
Йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером
Культура
Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву
Мир
На Новолипецком металлургическом комбинате сообщили об атаке беспилотников
Сюжет:

В Турции отказались заправить совершивший экстренную посадку самолет Израиля

0
Фото: commons.wikimedia.org
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В турецкой Анталье отказались заправлять гражданский самолет Израиля, который совершил вынужденную посадку. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, воздушное судно выполняло полет из Варшавы в Тель-Авив, в то время как одному из пассажиров стало плохо на борту. В связи с этим было принято решение совершить экстренную посадку в аэропорту Антальи.

«Летный экипаж готовился к повторному взлету в Тель-Авив, но местные сотрудники отказались заправить самолет», — говорится в публикации газеты.

The Jerusalem Post также ссылается на данные радиостанции Kan, согласно которым самолет изначально получил разрешение на дозаправку, а позже в ситуацию «вмешались турецкие политические партии». После инцидента судно вылетело на греческий остров Родос перед непосредственным полетом в столицу Израиля.

Месть и жители: как в Израиле относятся к перспективе эскалации конфликта в регионе
Вечером 12 апреля по северу еврейского государства были нанесены десятки ракетных ударов со стороны Ливана

Отношения Турции и Израиля резко ухудшились из-за обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Так, 25 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока еврейское государство не прекратит совершать преступления в секторе Газа. А 22 мая Эрдоган заявил, что мир ждут новые конфликты, если западные державы не остановятся в своей поддержке Израиля. Также он заявлял, что израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху можно сравнить с Гитлером.

До этого, 9 апреля этого года, минторг Турции ввел ограничения на экспорт в Израиль по 54 позициям товаров на фоне событий в секторе Газа. Рестрикции будут действовать до прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024