Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, понимает, что если не начнет мирные переговоры с Россией, он может потерять власть. Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил «Известиям» 30 июня.

По его словам, в настоящее время внутри Украины для ее лидера сложилась критическая ситуация.

«У любого [конфликта] есть два фронта — фронт внутренний и фронт внешний. Фронт внешний Зеленский держит благодаря мягкой позиции России, только и исключительно, поскольку Россия могла бы разгромить режим Зеленского и Вооруженные силы Украины давно», — отметил Сивков.

Он добавил, что держать внешний фронт Киеву помогает и необходимость для Запада и НАТО сохранить лицо при поражении Украины, которое уже стало неизбежным.

Что касается внутреннего фронта, то там, как отметил эксперт, для Зеленского сложилась критическая ситуация: по-видимому, на Украине формируются силы, готовые сместить президента. ВСУ в массовом порядке сдаются в плен, и заметно, что Киев уже не пойдет в контрнаступление, а без военных успехов в стране возможно восстание, которое приведет к потере президентом его кресла.

В таких условиях к власти на Украине, по мнению Сивкова, придет человек, которому придется ориентироваться на Россию в политических вопросах, а также отдаляться от США и стран Европы. Сейчас Украине и ее союзникам уже ничего не остается, кроме как делать попытки остановить наступление РФ на поле боя и заморозить конфликт.

Ранее в этот день Зеленский заявил в интервью изданию Philadelfia Inquirer, что Украина может вступить в переговоры с Россией при помощи стран-посредников, как это было, например, при достижении соглашения о Черноморской зерновой сделке в 2022 году. Украинский лидер отметил, что в качестве посредников смогут выступить государства разных континентов — это важно, чтобы показать, что Киев поддерживает не только коллективный Запад.

Накануне, 29 июня, американский политический обозреватель Джексон Хинкл призвал Зеленского принять мирную инициативу президента России Владимира Путина, если украинский лидер действительно хочет завершить конфликт. Хинкл также назвал мирное предложение Путина щедрым.

До этого, 27 июня, Зеленский прибыл на саммит Евросоюза (ЕС) и заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за большого количества потерь в ВСУ, а также призвал в ближайшее время выработать план для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что РФ всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Он подчеркнул, что это станет возможно, когда ВСУ покинут регионы России, а Киев отбросит стремление интеграции в НАТО. Если Украина и Запад откажутся от этого предложения, как отметил российский лидер, ответственность за продолжающийся конфликт ляжет на них.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.