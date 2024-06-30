Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) способна привести ФРГ в порядок. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил депутат немецкого парламента от АдГ Штеффен Котре «Известиям», комментируя прошедший в Эссене съезд.

«Мы справились и посылаем сигнал о стабильности и единстве, так что избиратели видят, что имеют дело с такой партией, которая в состоянии снова привести Германию в порядок. Только «Альтернатива для Германии» может это сделать, остальные партии не справились с этой задачей, создав лишь дополнительные проблемы», — сказал представитель партии.

Как отметил Котре, за последние два года партией была проделана большая работа, об этом говорят результаты выборов. Депутат напомнил, что АдГ заняла второе место на выборах в Европарламент в Германии.

«Мы очень быстро и без каких-либо затруднений избрали членов правления партии. Мы были едины, нам удалось достичь единства и стабильности», — поделился он, отмечая, что съезд прошел успешно.

29 июня в Эссене проходил съезд «Альтернативы для Германии», из-за чего в городе начались протесты противников партии и леворадикалов. В АдГ рассказали «Известиям», что на два дня съезда приняты беспрецедентные меры предосторожности. Полиция оцепила территорию вокруг места его проведения. Позже сообщалось, что в ФРГ десятки тысяч человек парализовали жизнь в Эссене, перекрыв дороги в городе во время акции протеста.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что АдГ планирует создать парламентскую группу «Суверенисты», симпатизирующую России, в Европарламенте. К «Суверенистам» могут присоединиться S.O.S. (Румыния), Se Acabo La Fiesta (Испания), «Ники» (Греция), «Конфедерация» (Польша), Mi Hazank (Венгрия), Сара Кнафо («Реконкиста», Франция) и словацкое движение Republika.

Эксперт из Германии Харли Шлангер 9 июня отметил, что в стране в последнее время набирает популярность партия АдГ. Ее считают пророссийской, потому что она выступает против украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил об отсутствии у РФ системных отношений с партией АдГ. Он также подчеркнул, что то, как действующее правительство ФРГ рассматривает деятельность этой партии, не является делом России. Однако в РФ не видят в ней никаких признаков неонацизма.