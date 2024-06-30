На Украине сообщили об отсутствии электроснабжения в пяти областях страны

Жители Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины в воскресенье, 30 июня, частично остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства энергетики страны.

«В Киевской области по технологическим причинам с утра было обесточено 935 абонентов. Продолжаются восстановительные работы. В Сумской области <…> остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пункта», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, в Харьковской области отключались воздушная линия и около 1,5 тыс. абонентов, повреждения были устранены. Однако обесточенными остаются 39,7 тыс. точек учета в 107 населенных пунктах, добавили в минэнерго.

В Днепропетровской области обесточены 117 абонентов, а в Черниговской — более 1,7 тыс. абонентов в 28 населенных пунктов, уточнили в публикации.

Ранее, 14 июня, глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить к зиме все электростанции. По его словам, избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за роста энергопотребления во время жары и вывода в ремонт одного из энергоблоков атомной электростанции.

Еще в мае «Укрэнерго» сообщила, что в ближайшее время в стране ухудшится ситуация с подачей электроэнергии. Там уточнили, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая было временным улучшением, которое было обусловлено выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.