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Общество
ФНС решила через суд изъять автомобили и апартаменты блогера Гасанова

ФНС решила через суд изъять автомобили и апартаменты блогера Гасанова

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается изъять через суд два автомобиля и апартаменты блогера Гусейна Гасанова из-за его налогового долга. Об этом 30 июня сообщил источник «Известий».

По его информации, судебный процесс по делу блогера инициирован Арбитражным судом Москвы, а долг Гасанова составляет 128 млн рублей.

ФНС собирается конфисковать апартаменты в комплексе Neva Towers в «Москва-Сити», площадь помещения — 124 кв. м, а рыночная стоимость такой недвижимости составляет от 70 млн рублей. Кроме того, ведомство намерено изъять два автомобиля блогера — элитные Chevrolet Tahoe и Rolls-Royce.

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Ранее, 15 июня, ФНС подала против Гасанова иск. Кроме того, в мае источник «Известий» сообщал, что блогер должен государству более 153 млн рублей, а также не предоставил налоговую декларацию. Счета его компании, связанной с ресторанным бизнесом и доставкой еды, были заблокированы.

Гасанов — участник нескольких скандалов. В июле 2021 года Никулинский суд оштрафовал блогера на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев. Это случилось после того, как полицейские остановили Lamborghini Гасанова в Москве для проверки документов. Мужчина отказался проходить освидетельствование, которого потребовали правоохранители, заподозрившие, что блогер пьян.

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