Посол России рассказал о переговорах по созданию российской базы в ЦАР

Посол России в республике Александр Бикантов заявил, что тема создания российской военной базы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) остается в повестке переговоров Москвы и Банги.

«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», — заявил он «РИА Новости».

Бикантов также уточнил, что переговоры ведутся активно, однако конкретные сроки размещения воинского контингента, его численность, а также место, где база могла бы появиться, еще не решены.

Ранее, 19 апреля, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера указал на возможность появления военной базы РФ на востоке страны. Глава республики рассказал, что ЦАР при помощи российских инструкторов подготовила более 10 тыс. молодых военнослужащих.

В январе посольство РФ в ЦАР сообщило об обсуждении создания российской военной базы в стране. При этом информацию о численности контингента и точных сроках его прибытия в ЦАР ведомство не уточнило. В свою очередь, посол РФ в Банги Бикантов отметил, что появление в ЦАР российской военной базы позволит решить проблемы безопасности в этой стране.

Позднее, в конце марта, Бикантов рассказал, что Россия и Центрально-Африканская Республика обсуждают место для размещения российской военной базы в стране. Он добавил, что о конкретных сроках «пока говорить трудно».