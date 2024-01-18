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Посол назвал российскую военную базу в ЦАР решением проблем безопасности страны

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Появление в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российской военной базы позволит решить проблемы безопасности в этой стране. Об этом 18 января заявил посол РФ в Банги Александр Бикантов.

«Нет сомнений, что в случае реализации проекта создания российской военной базы на территории ЦАР ситуация в стране станет более безопасной, что укрепит основу для защиты суверенитета ЦАР и роста благосостояния многострадального центральноафриканского народа. В этом случае привлечение дополнительных иностранных контингентов в страну было бы избыточным и, по сути, бессмысленным», — сказал он ТАСС.

Бикантов отметил, что открытие базы обсуждается между министерствами обороны двух стран. По его словам, власти ЦАР хотят увеличить количество российских инструкторов, которых уже находятся 1890 человек в стране.

«Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их», — указал Бикантов.

«Нам нужна российская военная база»
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Накануне посольство РФ в ЦАР подтвердило, что министерства обороны России и Центральноафриканской Республики проводят обсуждение создания российской военной базы в стране. При этом информации о численности контингента и точных сроках его прибытия в ЦАР ведомство не уточнило.

В мае прошлого года посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил «Известиям», что Центральноафриканская Республика заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Посол ЦАР подчеркнул, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, однако угрозы в плане безопасности остаются, поэтому военно-техническое сотрудничество с Россией должно продолжаться.

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