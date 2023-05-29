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Посол ЦАР рассказал о желании разместить в стране военную базу РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Центральноафриканская Республика заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы, заявил «Известиям» посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза.

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«Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам (их военному присутствию в стране. — Ред.). Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», — сказал он.

Посол ЦАР подчеркнул, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, однако угрозы в плане безопасности остаются, поэтому военно-техническое сотрудничество с Россией должно продолжаться.

«У некоторых стран это вызывает недовольство. В последние недели, когда Россия нам поставила шесть военных самолетов, возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — добавил он.

Он отметил, что вопросы сотрудничества в плане безопасности будут обсуждаться во время второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, куда намерен приехать президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

В декабре прошлого года последние 130 французских военнослужащих, находившихся в ЦАР в рамках миссии MISLOG, покинули страну.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нам нужна российская военная база»

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