Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране

Министерства обороны России и Центральноафриканской Республики (ЦАР) в настоящий момент проводят обсуждение создания российской военной базы в стране. Об этом в среду, 17 января, сообщило посольство РФ в ЦАР.

«Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих (в ЦАР. — Ред.)», — сообщило дипломатическое представительство в разговоре с РБК.

При этом информации о численности контингента и точных сроках его прибытия в ЦАР ведомство не уточнило.

В мае прошлого года посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил «Известиям», что Центральноафриканская Республика заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Посол ЦАР подчеркнул, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, однако угрозы в плане безопасности остаются, поэтому военно-техническое сотрудничество с Россией должно продолжаться.