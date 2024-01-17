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Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране

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Фото: ТАСС/Нозим Каландаров
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Министерства обороны России и Центральноафриканской Республики (ЦАР) в настоящий момент проводят обсуждение создания российской военной базы в стране. Об этом в среду, 17 января, сообщило посольство РФ в ЦАР.

«Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих (в ЦАР. — Ред.)», — сообщило дипломатическое представительство в разговоре с РБК.

При этом информации о численности контингента и точных сроках его прибытия в ЦАР ведомство не уточнило.

«Нам нужна российская военная база»
Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза — о сотрудничестве с Москвой, мирной инициативе по Украине и расследовании покушения на главу Русского дома

В мае прошлого года посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил «Известиям», что Центральноафриканская Республика заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Посол ЦАР подчеркнул, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, однако угрозы в плане безопасности остаются, поэтому военно-техническое сотрудничество с Россией должно продолжаться.

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