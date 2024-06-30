Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы и до +30 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 30 июня. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16.

В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +14 градусов.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Ранее, 28 июня, в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что в эти выходные, 29 и 30 июня, москвичей ждет жаркая погода с температурой до +31 градуса, однако вместе с этим прогнозируется дождь с грозой.