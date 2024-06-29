СМИ указали на зависимость трудоспособности Байдена от времени суток
Трудоспособность президента США Джо Байдена зависит от времени суток, после 16:00 у главы государства больше шансов допустить словесные ошибки и почувствовать усталость. Об этом в субботу, 29 июня, написал портал Axios.
Отмечается, что почти все публичные мероприятия президента США Байдена проводятся с 10:00 до 16:00. Портал уточнил, что время суток играет важную роль в том, «какой из двух Байденов появится на публике».
«Мир увидел двух разных Байденов за последние два дня: опытный президент, который собирает избирателей, и старик, с трудом связывающий мысли воедино», — говорится в публикации Axios.
Дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа 27 июня начались в 21:00, и, по словам его близких помощников, готовивших его к выступлению, они подорвали авторитет кандидата.
Действующий президент Соединенных Штатов Байден заявил, что справился хорошо во время дебатов. В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.
После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.
На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.