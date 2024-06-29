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МВФ потребовал изменить Таможенный кодекс Украины для борьбы с коррупцией

Bloomberg: МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией для Украины
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Фото: АР/Andrew Harnik
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Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией в государстве. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на обновленный меморандум МВФ.

В частности, Украина должна привести таможенные операции в соответствие с законодательством Евросоюза (ЕС), а также обеспечить прозрачность найма руководства и персонала. Помимо этого, Киеву к концу сентября необходимо провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), независимые аудиторы будут выбраны международными партнерами.

Помимо этого, МВФ потребовал от Киева оптимизации налоговых льгот для увеличения доходов бюджета, мобилизации внутренних доходов, смягчение денежно-кредитной политики, сохранение резервов Центрального банка страны на уровне $28,8 млрд.

В публикации также отметили усилия по борьбе со взяточничеством «для потенциального вступления страны в ЕС и НАТО».

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До этого, 16 мая, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч указал на высочайший уровень коррупции на Украине. По его словам, коррупция в стране остается одной из самых высоких в Европе. Кабмин республики остается одним из наименее прозрачных в Европе.

Ранее, 13 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».

В начале ноября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. Российский лидер указал на то, что коррупция на Украине практически узаконена и у Запада не получится победить ее.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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