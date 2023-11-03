Путин заявил о беспрецедентной коррупции на Украине

В мире нигде нет такой коррупции, как на Украине, заявил 3 ноября в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ президент РФ Владимир Путин.

«У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, — такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», — сказал он.

По его словам, в украинском государстве ставка на всё: даже на голос в верховном и конституционном суде.

Российский лидер указал на то, что коррупция на Украине практически узаконена. У Запада не получится с ней побороться, считает он. Президент отметил, что США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией. Вместе с тем, Путин заявил, что Киев продает оружие на Ближний Восток, в том числе и «Талибану» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

«Вот сейчас говорят, оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно появляется. Продают потому что. И талибам продают, а оттуда идет, куда угодно дальше. Всё продается и покупается», — заключил он.

Ранее, 31 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

14 октября главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.