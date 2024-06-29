Хейли предрекла замену Байдена более молодым кандидатом после дебатов

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что представители Демократической партии выдвинут более молодого кандидата для участия в президентской гонке после выступления действующего главы государства Джо Байдена на дебатах.

«Они будут действовать разумно: они приведут кого-то помоложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного», — поделилась она в интервью газете The Wall Street Journal от 29 июня.

Хейли отметила, что республиканцам стоит готовиться к такому повороту событий, так как демократы «не смогут выжить», если позволят Байдену остаться кандидатом от партии.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что справился хорошо.

В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.