Карта спецоперации на Украине 29 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится РФ с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на субботу, 29 июня, можно в материале «Известий».

Так, как доложили в Минобороны, подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии. Кроме того, отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника.

Противник в зоне ответственности Южной группировки войск потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Культурное Запорожской области.

Подразделениями группировки войск «Днепр» также был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16 453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 076 единиц специальной военной автомобильной техники.

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