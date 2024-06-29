Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 29 июня

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится РФ с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на субботу, 29 июня, можно в материале «Известий».

Так, как доложили в Минобороны, подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии. Кроме того, отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника.

Противник в зоне ответственности Южной группировки войск потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Культурное Запорожской области.

Подразделениями группировки войск «Днепр» также был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16 453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 076 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024