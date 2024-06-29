Галич и Хрусталев записали видеопослание со сцены на празднике «Алые паруса»
Ведущие праздника «Алые паруса», проходящего в Санкт-Петербурге, Ида Галич и Дмитрий Хрусталев записали видеопослание на телефон одного из выпускников в субботу, 29 июня.
Ида Галич в ходе концерта взяла телефон у одного из выпускников и записала видеооткрытку вместе со своим соведущим. После этого устройство с памятными кадрами вернули владельцу.
Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.
После полуночи бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы. Проход корабля — кульминация этого грандиозного шоу.
На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также жители Мариуполя.
На мероприятии выступают артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнер вечера — рэпер Мот.
Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.