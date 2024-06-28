Делать шаурму только по ГОСТу будут в России
Роскачество начало формировать новый стандарт на шаурму. ГОСТ обозначит требования к ингредиентам и приготовлению, сообщает телеканал «Известия». Ранее Роскачество провело проверки 29 основных брендов шаурмы. Только у одного производителя не было найдено нарушений. При разработке документа эксперты учтут нормы СанПиНов. Эксперты отмечают, что шаурма — продукция повышенного эпидемиологического риска. Теплое мясо смешивают с охлажденными соусами и салатом. Разные температуры способствуют быстрому размножению патогенов.
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