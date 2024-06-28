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В Минздраве сообщили о нахождении в больницах 108 пациентов с ботулизмом

Кузнецов: в стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В стационарах остаются 108 пациентов с признаками ботулизма, сообщил 28 июня помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, из больниц выписаны 289 человек, в том числе трое детей.

«В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них — на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 289 человек», — сказал он.

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15 июня Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло свыше 250 т, в том числе более 60 т — в столице. Количество пострадавших превысило 300 человек, также зафиксирован один случай смерти от ботулизма.

Причиной массового заражения стала фасоль, содержавшаяся в блюдах, которыми отравились потребители. Роспотребнадзор установил, что предприятие, на котором изготавливали этот полуфабрикат для салатов, находится в промышленной зоне рядом со свалкой отходов и работает в антисанитарных условиях.

Работу «Кухни на районе» 28 июня приостановили на 90 суток из-за нарушения санитарных норм. Роспотребнадзор отметил, что для потребителей по-прежнему представляет опасность нарушение качества продуктов, допущенное изготовителем.

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