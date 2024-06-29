Заммэра Сергунина рассказала о росте числа студентов-волонтеров в Москве

Число московских студентов, которые присоединились к волонтерскому движению, за год выросло на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, молодые люди с первых дней участвуют в работе штабов гуманитарной акции «Москва помогает», встречают гостей Международной выставки-форума «Россия». При их участии проводились Московский урбанистический форум, первая Всероссийская спартакиада по летним видам спорта и Всемирный фестиваль молодежи.

По словам Сергуниной, за счет участия в волонтерских проектах студенты «воплощают интересные проекты, становятся частью масштабных мероприятий и находят новых друзей». Среди наиболее востребованных у молодых людей направлений она назвала событийное, спортивное, социальное и патриотическое.

В Москве на базе высших и средних специальных учебных заведений действуют свыше 260 волонтерских центров. В вузах по числу волонтеров лидируют МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, Московский авиационный институт, РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российский государственный социальный университет.

В нескольких десятках образовательных учреждений установлены боксы «Мосволонтера», предназначенные для сбора вторсырья и товаров для животных. Только за 2023 год туда сдали 3,2 т макулатуры, более 80 кг пластика, порядка 1,3 т корма и товаров для животных, живущих в приютах.