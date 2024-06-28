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Штаб Трампа объявил о его победе на дебатах с Байденом
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Штаб Трампа объявил о его победе на дебатах с Байденом

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа объявил о победе экс-главы Белого дома в дебатах с нынешним лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. Это следует из заявления штаба от 28 июня.

«Сегодня вечером президент Трамп продемонстрировал величайшее выступление на дебатах и ​​одержал победу перед самой большой аудиторией избирателей в истории», — говорится в заявлении. Его текст приводит телеканал CNN.

Сторонники Трампа высказали уверенность в том, что прошедшие дебаты между кандидатами в президенты Соединенных Штатов отчетливо показали, что Байдена надо заменить.

«На протяжении дебатов Байден лгал, выдумывал различные истории и не смог сформулировать ни одного плана, который позволил бы снизить цены и гарантировать безопасность нашим гражданам», — говорится в заявлении республиканцев.

Также, как сообщает издание AP, старший советник Трампа Крис ЛаСивита назвал это «самой однобокой победой в истории дебатов» и высмеял кампанию Байдена за то, что его представители объяснили его провал тем, что у президента якобы простуда.

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В Атланте (штат Джорджия) 27 июня состоялись теледебаты между кандидатами в президенты США Байденом и Трампом. Нынешний американский президент ходе них заявил, что в США проживают «тысячи триллионеров», но тут же исправился — речь шла о миллиардерах, которые платят 8,2% налогов. Президент США нередко оговаривается, но не всегда исправляется в моменте.

Во время дебатов Трамп назвал Байдена таким же преступником, как его сын. Джо Байден, в свою очередь, перешел на личности и позволил себе публичное оскорбление своего оппонента, назвав того «неудачником и лузером».

Телеканал CNN со ссылкой на бывших сотрудников администрации Байдена сообщил, что Демократическая партия США впала в паническое состояние после неудачного выступления на дебатах действующего американского лидера. Еще один демократ, который занимается избирательной кампанией Байдена, в комментарии телеканалу нецензурно выругался и отметил обреченность ситуации.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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