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Над Брянской областью силы ПВО уничтожили еще шесть украинских БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Над Карачевским районом Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших и разрушений нет. Об этом утром 28 июня заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что на месте работают экстренные службы.

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Ранее в этот день средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили атаку беспилотником на Брянск, в результате его падения была частично повреждена крыша административного здания. Также за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Брянской областью.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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