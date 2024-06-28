Над Брянской областью силы ПВО уничтожили еще шесть украинских БПЛА
Над Карачевским районом Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших и разрушений нет. Об этом утром 28 июня заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что на месте работают экстренные службы.
Ранее в этот день средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили атаку беспилотником на Брянск, в результате его падения была частично повреждена крыша административного здания. Также за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Брянской областью.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.