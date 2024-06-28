Губернатор Богомаз заявил о еще одной попытке атаки украинского БПЛА на Брянск
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаковать Брянск, заявил утром 28 июня губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания», ― написал он в Telegram-канале в 7:30.
Как отметил глава Брянской области, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Также утром этого дня Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Брянской областью.
Кроме того, в ночь на 28 июня губернатор Богомаз заявил, что система ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над регионом.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.