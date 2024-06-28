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Губернатор Богомаз заявил о еще одной попытке атаки украинского БПЛА на Брянск

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаковать Брянск, заявил утром 28 июня губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания», ― написал он в Telegram-канале в 7:30.

Как отметил глава Брянской области, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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Также утром этого дня Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Брянской областью.

Кроме того, в ночь на 28 июня губернатор Богомаз заявил, что система ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над регионом.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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