Силы ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над регионами РФ за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ за ночь. Об этом 28 июня сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что 12 беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией Брянской области, девять дронов были уничтожены в Смоленской области, один — в Воронежской, два — в Курской. Еще один украинский беспилотник был перехвачен в небе над Ростовской областью.
Также в ночь на 28 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что система ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над регионом.
Тогда же губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект Вооруженных сил (ВС) России. Пострадавших нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.