В России подорожали самые дешевые водка и коньяк

С 1 июля 2024 года в России выросли минимальные цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. Изменения затронули как розничную продажу готовой продукции, так и закупку у оптовых производителей. Соответствующий приказ Минфина РФ был опубликован на портале правовой информации.

Теперь магазины и производители не смогут устанавливать на крепкий алкоголь цены ниже указанных в законе.

Таким образом, с 1 июля минимальная стоимость 0,5 л водки выросла с 281 до 299 рублей в розничной продаже. Бутылка бренди такого же объема подорожала с 375 до 403 рублей. Цена на пол-литра коньяка поднялась с 517 до 556 рублей.

Кроме того, с 1 июля в России впервые вводится минимальная стоимость рома. Он войдет в ту же ценовую категорию, что и бренди: 0,5 л напитка в розничной продаже обойдутся не менее чем в 403 рубля.

Как уточнялось в проекте приказа, подорожание алкогольной продукции связано с инфляцией, ростом ставок акциза на крепкий алкоголь и увеличением стоимости производства.

Помимо этого, с 1 июля начинают действовать новые правила работы с крепким алкоголем для заведений общепита, а также гостиниц, которые продают спиртные напитки постояльцам. Теперь бары и рестораны обязаны передавать в ЕГАИС сведения о расходе высокоградусного алкоголя. Это касается как прямой продажи, так и использования в приготовлении блюд и коктейлей.

С 1 июля вскрытая бутылка не считается проданной, так как теперь учитывается не единица продукции (бутылка), а объем алкоголя и фактический остаток после использования.

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