WikiLeaks сообщила об освобождении Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму строгого режима Белмарш утром в понедельник, 24 июня, проведя в ней 1901 день, о чем во вторник, 25 июня, сообщила международная некоммерческая организация WikiLeaks.

«Джулиан Ассанж на свободе. <...> Высокий суд Лондона освободил его под залог, после чего Ассандж сел на самолет в аэропорту Станстед и вылетел из Великобритании. Это результат глобальной кампании, охватившей рядовых организаторов, борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров всего политического спектра, вплоть до Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении организации на ее странице в соцсети Х.

Согласно заявлению, глобальная информационная компания создала пространство для длительного периода переговоров с министерством юстиции США, которые привели к сделке, которая еще официально не завершена.

Организация пообещала сообщить о дальнейшем развитии событий в ближайшее время.

Днем ранее в США сообщили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в рамках сделки с прокуратурой США намерен признать часть предъявленных обвинений, в обмен американская прокуратура не будет требовать его экстрадиции.

До этого, 20 марта, The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что американское министерство юстиции изучает возможность завершения юридического преследования Ассанжа, предоставив ему право признать вину по смягченному обвинению. По информации журналистов, это открывает возможность для сделки, которая может привести к освобождению журналиста из британской тюрьмы.

Журналист находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.