Реклама
Прямой эфир
Общество
Открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино ликвидировано
Экономика
В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Мир
CNN отключил пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа во время интервью
Политика
Песков заявил о проработке возможности встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Захарова сообщила о разработке РФ ответных мер на запрет ЕС доступа к ряду СМИ
Экономика
Миссия РФ в ЕС назвала 14-й пакет санкций ударом по евробизнесу
Мир
Штаб Трампа рассказал о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году
Общество
Потушившего свечи в московском храме мигранта отправят на лечение
Спорт
Международная боксерская федерация сняла санкции с российского бокса
Общество
На «Кухню на районе» составили протокол за нарушение санитарных норм
Мир
Госдеп после ударов ВСУ по Крыму заявил о сожалении из-за жертв среди гражданских
Общество
Пострадавших во время атаки ВСУ севастопольцев доставили в НИИ Склифосовского
Мир
В Техасе после запрета абортов младенческая смертность выросла на 13%
Общество
Севастопольцам с пострадавшими от атаки детьми выплатят по 100 тыс. рублей
Мир
Госдеп объяснил невозможность признать РФ спонсором терроризма
Происшествия
В городе Батайске Ростовской области неизвестный утроил стрельбу на улице
Мир
Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу до 31 декабря

Открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино ликвидировано

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ликвидировано открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м.

Что известно о пожаре в офисном здании в подмосковном Фрязино. Главное

Пожар во Фрязино начался ранее в этот день. Изначально появилась информация о том, что возгорание произошло в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что здание находится в статусе банкротства, его арендовали мелкие предприятия под разные цели.

В МЧС рассказали, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Работа пожарных осложнялась сильным задымлением и высокой температурой горения. По данным источника «Известий», при пожаре, предварительно, погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Площадь возгорания достигала 5 тыс. кв. м.

Воробьев сообщал, что двое пожарных отравились продуктами горения и им понадобилась медицинская помощь. Еще один пострадавший был госпитализирован в реанимацию, его подключили к ИВЛ. Кроме того, появились кадры, на которых люди выпрыгивают из окон горящей многоэтажки, спасаясь от огня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024