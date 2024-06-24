Открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино ликвидировано

Ликвидировано открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м.

Пожар во Фрязино начался ранее в этот день. Изначально появилась информация о том, что возгорание произошло в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что здание находится в статусе банкротства, его арендовали мелкие предприятия под разные цели.

В МЧС рассказали, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Работа пожарных осложнялась сильным задымлением и высокой температурой горения. По данным источника «Известий», при пожаре, предварительно, погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Площадь возгорания достигала 5 тыс. кв. м.

Воробьев сообщал, что двое пожарных отравились продуктами горения и им понадобилась медицинская помощь. Еще один пострадавший был госпитализирован в реанимацию, его подключили к ИВЛ. Кроме того, появились кадры, на которых люди выпрыгивают из окон горящей многоэтажки, спасаясь от огня.