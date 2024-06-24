Реклама
Прямой эфир
Общество
Открытое горение в многоэтажном офисном здании во Фрязино ликвидировано
Экономика
В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Мир
CNN отключил пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа во время интервью
Политика
Песков заявил о проработке возможности встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Захарова сообщила о разработке РФ ответных мер на запрет ЕС доступа к ряду СМИ
Экономика
Миссия РФ в ЕС назвала 14-й пакет санкций ударом по евробизнесу
Мир
Штаб Трампа рассказал о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году
Общество
Потушившего свечи в московском храме мигранта отправят на лечение
Спорт
Международная боксерская федерация сняла санкции с российского бокса
Общество
На «Кухню на районе» составили протокол за нарушение санитарных норм
Мир
Госдеп после ударов ВСУ по Крыму заявил о сожалении из-за жертв среди гражданских
Общество
Пострадавших во время атаки ВСУ севастопольцев доставили в НИИ Склифосовского
Мир
В Техасе после запрета абортов младенческая смертность выросла на 13%
Общество
Севастопольцам с пострадавшими от атаки детьми выплатят по 100 тыс. рублей
Мир
Госдеп объяснил невозможность признать РФ спонсором терроризма
Происшествия
В городе Батайске Ростовской области неизвестный утроил стрельбу на улице
Мир
Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу до 31 декабря

Что известно о пожаре в офисном здании в подмосковном Фрязино. Главное

Экстренные службы сообщили о восьми погибших при пожаре в подмосковном Фрязино
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный пожар произошел 24 июня в многоэтажном офисном здании в подмосковном Фрязино. Огонь быстро распространился по помещению, охватив несколько этажей. Есть погибшие и пострадавшие. «Известия» собрали главное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Пожар произошел в восьмиэтажном здании, расположенном по адресу: Заводской проезд, дом 2. Информация о возгорании поступила в 14:39.

• На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже. Затем огонь охватил четыре верхних этажа здания.

• Пожару присвоили третий ранг сложности. В настоящее время его площадь составляет 5 тыс. кв. м.

• В ликвидации возгорания участвуют более 130 специалистов и 50 единиц техники. К тушению также подключились два вертолета Ка-32. Работу осложняют высокая температура и плотное задымление.

• Во время тушения внутри полыхающего здания произошел взрыв. Предположительно, взорвались газовые баллоны. Это привело к обрушению перекрытий.

• Ранее сообщалось, что здание принадлежит НИИ «Платан», однако позднее эту информацию опровергли в «Росэлектронике», куда входит НИИ. Там заявили, что с середины 1990-х годов здание находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

Пожар во Фрязино: в огне погибли люди
По факту ЧП возбуждено уголовное дело

Погибшие и пострадавшие

• На момент возгорания в здании находились девять человек, предположительно, восемь из них погибли. Пожарные смогли спасти одного человека, его вывели по лестничным маршам.

• В Сети появились кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон горящей многоэтажки. При попытке спасись из окна выпрыгнули двое мужчин — они погибли.

• Со слов одного из очевидцев, дым практически валил из всех окон. На 7-м этаже оказались заблокированы люди, они выбили окна, чтобы дышать, у них не было никакой возможности выбраться вниз.

• За медпомощью из-за отравления продуктами горения также обратились двое пожарных. Угрозы для их жизни нет.

• На месте возгорания работают 16 бригад скорой помощи.

Заявления властей

• Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что один из пострадавших, 34-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Он также рассказал, что помещения в здании арендовали 30 компаний — на момент пожара у двух организаций там были сотрудники.

• Глава региона сейчас находится на месте пожара во Фрязино. Здесь же работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС, которые продолжают локализовывать пожар.

• По факту гибели двоих человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

• Прокуратура Подмосковья устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024