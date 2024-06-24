Что известно о пожаре в офисном здании в подмосковном Фрязино. Главное

Крупный пожар произошел 24 июня в многоэтажном офисном здании в подмосковном Фрязино. Огонь быстро распространился по помещению, охватив несколько этажей. Есть погибшие и пострадавшие. «Известия» собрали главное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

• Пожар произошел в восьмиэтажном здании, расположенном по адресу: Заводской проезд, дом 2. Информация о возгорании поступила в 14:39.

• На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже. Затем огонь охватил четыре верхних этажа здания.

• Пожару присвоили третий ранг сложности. В настоящее время его площадь составляет 5 тыс. кв. м.

• В ликвидации возгорания участвуют более 130 специалистов и 50 единиц техники. К тушению также подключились два вертолета Ка-32. Работу осложняют высокая температура и плотное задымление.

• Во время тушения внутри полыхающего здания произошел взрыв. Предположительно, взорвались газовые баллоны. Это привело к обрушению перекрытий.

• Ранее сообщалось, что здание принадлежит НИИ «Платан», однако позднее эту информацию опровергли в «Росэлектронике», куда входит НИИ. Там заявили, что с середины 1990-х годов здание находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

Погибшие и пострадавшие

• На момент возгорания в здании находились девять человек, предположительно, восемь из них погибли. Пожарные смогли спасти одного человека, его вывели по лестничным маршам.

• В Сети появились кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон горящей многоэтажки. При попытке спасись из окна выпрыгнули двое мужчин — они погибли.

• Со слов одного из очевидцев, дым практически валил из всех окон. На 7-м этаже оказались заблокированы люди, они выбили окна, чтобы дышать, у них не было никакой возможности выбраться вниз.

• За медпомощью из-за отравления продуктами горения также обратились двое пожарных. Угрозы для их жизни нет.

• На месте возгорания работают 16 бригад скорой помощи.

Заявления властей

• Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что один из пострадавших, 34-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Он также рассказал, что помещения в здании арендовали 30 компаний — на момент пожара у двух организаций там были сотрудники.

• Глава региона сейчас находится на месте пожара во Фрязино. Здесь же работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС, которые продолжают локализовывать пожар.

• По факту гибели двоих человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

• Прокуратура Подмосковья устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.