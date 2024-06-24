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Очевидец пожара во Фрязино рассказал о «работавшей криком» системе оповещения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино было старым, а система оповещения «была криком». Об этом 24 июня «Известиям» рассказал очевидец событий Максим.

«Здание достаточно старое, и если и есть какие-то системы оповещения, то подозреваю, что они <...> ну, у меня в момент пожара находился там знакомый человек. И система оповещения была криком», — сказал он.

Максим рассказал, что у него есть помещение на втором этаже здания НИИ. Еще в 13 часов он был в нем, однако позже решил отъехать. В 15 часов, когда он вернулся, горели два помещения на 6-м этаже здания. По его словам, «на тот момент казалось, что еще не так страшно, можно потушить».

«Дым практически валил из всех окон, из тех, что были открыты. На 7-м этаже оказались заблокированы люди, они выбили окна, чтобы дышать. Но у них не было никакой возможности, чтобы вниз спуститься или подняться, они просили о помощи, но никто ничего не мог сделать», — рассказал Максим.

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Пожар во Фрязино начался ранее в этот день. Изначально появилась информация о том, что пожар произошел в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

По данным МЧС, одного из заблокированных в здании людей удалось эвакуировать, его вывели по лестничным маршам. В ведомстве отметили, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Горение происходит при высокой температуре и с плотным задымлением, что осложняет работу пожарных. По последним данным, в ликвидации возгорания участвуют более 100 специалистов и 40 единиц техники, всего к этому моменту погибли восемь человек.

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