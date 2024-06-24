Сгоревшее здание во Фрязино находилось в статусе банкротства

Многоэтажное здание, которое горит в подмосковном Фрязино, находилось в статусе банкротства. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается статуса здания, то оно в банкротстве. Конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, ИП и малые предприятия арендовали под разные цели. <...> Упаковка или что-то связанное с легким производством», — сказал Воробьев.

Он рассказал, что было проведено совещание штаба и по его итогам стало ясно, что тушение пожара займет длительное время. Там всё еще есть открытые очаги огня. Утром пожарные с инспекторами зайдут в здание и осмотрят его, чтобы выяснить главную причину возгорания и подробности случившегося.

Губернатор рассказал также, что пожарные прибыли на вызов через 20 минут с 30-метровой лестницей. Они спасли одного человека, который получил серьезное отравление продуктами горения и находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Воробьев планирует посетить этого пострадавшего в больнице. В здании, по словам главы региона, могли находиться еще четыре или пять человек. Губернатор подтвердил гибель двух человек и добавил, что еще двоих пока ищут.

Воробьев обратил внимание, что из здания слышны взрывы баллонов — предположительно, в них кислород.

Пожар во Фрязино начался ранее в этот день. Изначально появилась информация о том, что возгорание произошло в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан». При этом в холдинге «Росэлектроника», куда входит НИИ, заявили ТАСС, что загоревшееся здание с середины 1990-х годов находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению. В МЧС рассказали, что возгорание охватило этажи здания с пятого по восьмой. Работа пожарных осложняется сильным задымлением и высокой температурой, с которой происходит горение.

По данным источника «Известий», при пожаре, предварительно, погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ранее Воробьев рассказал, что двум пожарным потребовалась медицинская помощь, потому что они отравились продуктами горения. На месте возгорания работают 16 бригад скорой помощи. Кроме того, появились кадры, на которых люди выпрыгивают из окон горящей многоэтажки, спасаясь от огня. Площадь пожара выросла до 5 тыс. кв. м.