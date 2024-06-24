Пострадавших во время атаки ВСУ севастопольцев доставили в НИИ Склифосовского
Раненых в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь в понедельник, 24 июня, доставили на вертолете в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Кадры публикуют «Известия».
На кадрах видно, как вертолет, на борту которого находятся пострадавшие, приземлился на вертодром городской больницы.
Ранее в этот день в Москву из Севастополя прибыл спецборт МЧС с ранеными в результате атаки Вооруженных сил Украины. Он доставил на лечение 22 человека. Все эвакуированные либо нуждаются в особой помощи ввиду тяжести полученных при теракте травм, либо в уникальных медицинских вмешательствах.
Пострадавших отвезли в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова и другие медицинские учреждения. Детей в сопровождении родителей отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Украинские боевики атаковали Севастополь в воскресенье, 23 июня. В результате ракетного удара ВСУ погибли четыре человека, среди них — двое детей. По последним данным, пострадали 153 человека, в том числе 27 несовершеннолетних.