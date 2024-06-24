Севастопольцам с пострадавшими от атаки детьми выплатят по 100 тыс. рублей
Семьям с несовершеннолетними детьми, пострадавшими в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом 24 июня сообщили в Telegram-канале Социального фонда России по Севастополю.
«Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день в Москву спецборт МЧС доставил 22 пострадавших в результате ВСУ по Севастополю. В их числе — 12 детей, которых сопровождают родители.
ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате удара погибли четыре человека, 153 пострадали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы. Также в Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к убийству мирных российских граждан.