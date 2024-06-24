В Москву доставили 22 пострадавших в результате удара ВСУ по Севастополю
В Москву спецборт МЧС доставил 22 пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Людей, которые пострадали во время вчерашней атаки ВСУ, сегодня днем доставили из Севастополя в Москву спецбортом МЧС <...> По итогам осмотров было принято решение транспортировать 22 пациента. В их числе — 12 детей, и, помимо докторов, ребят сопровождают родители», — написал он в Telegram-канале.
По словам Развожаева, эвакуированные нуждались либо в особой помощи, либо в уникальных медицинских вмешательствах. В столице их направят в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова и другие учреждения. Детей отправят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате удара погибли четыре человека, 153 пострадали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в День Святой Троицы. Также в Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к убийству мирных российских граждан.