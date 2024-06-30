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Врач рассказала о причинах и методах лечения сколиоза

Врач Данилова: сколиоз может привести к нарушениям в работе внутренних органов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ежегодно 30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова рассказала «Известиям» о причинах и методах лечения этого заболевания, а также о том, как предостеречь себя и близких от его возникновения.

Сколиоз представляет собой искривление позвоночника, которое может проявляться в различных плоскостях: позвоночный столб может отклоняться от своей оси вперед или назад, влево или вправо. Кроме того, деформация может проявляться в виде торсии — скручивания позвонков вокруг своей оси.

«Следует отличать сколиоз от сколиотической осанки, при которой есть только отклонение оси позвоночника, но скручивания позвонков нет. При отсутствии правильного лечения сколиотическая осанка может привести к развитию истинного сколиоза», — рассказала врач.

По ее словам, классифицируют данное заболевание по разным критериям: локализации, формы, степени искривления, клинического течения. Например, по форме деформации различают C-, S-образный и Z-образный сколиоз. В зависимости от того, в каком отделе находится искривление — шейный, грудной, поясничный, крестцовый, тотальный. По причине возникновения — врожденный и приобретенный.

«Останавливаясь подробнее на причинах сколиоза, стоит отметить, что он может возникнуть в любом возрасте. Так, врожденная деформация происходит на фоне нарушения внутриутробного развития позвоночника. Неврогенная форма сколиоза способна развиться как у детей, так и у взрослых на почве некоторых болезней и состояний: например, после перенесенного полиомиелита, из-за миопатии — заболевания, при котором нарушается метаболизм в мышцах и, как следствие, их работа», — добавила специалист.

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Юноши и девушки подросткового возраста, как правило, 14–15 лет, могут быть подвержены юношескому идиопатическому сколиозу — деформации позвоночника, которая формируется по неустановленным причинам. Существует также детский, или инфантильный, идиопатический сколиоз, который обычно возникает у детей в возрасте до трех лет. Еще одна форма сколиоза — статическая — является результатом поражения какого-либо сустава и развивается обычно после 40 лет.

Основными симптомами сколиоза, как рассказала врач, являются заметная асимметрия в области любого отдела опорно-двигательного аппарата — таза, лопаток, плечевого пояса, грудной клетки; постоянные боли в позвоночнике и при попытке выпрямить плечи; возможны головокружения, головные боли.

При наличии этих жалоб необходимо обратиться к врач-ортопеду.

«Очень важно на начальном этапе установить причину развития сколиоза, его тип, форму, степень тяжести — это поможет правильно подобрать методы терапии и сформировать прогноз. Схема лечения сколиоза имеет многомерный подход. Для детей и подростков на первый план выходит наблюдение, для взрослых более актуальна обезболивающая помощь. Однако и тем и другим группам пациентов могут быть показаны ношение корсета, лечебная физкультура и в некоторых случаях хирургические вмешательства, всё зависит от стадии деформации. Самое важное — вовремя начать лечение», — пояснила врач.

Она предупредила, что при несвоевременно начатом лечении сколиоза могут стремительно прогрессировать деформации грудной клетки и позвоночника, что, в свою очередь, приводит к более интенсивным и частым болям. Если на ранних стадиях болевые ощущения возникают при попытках выпрямиться, то позднее они возникают и в покое, даже в ночное время. Одновременно с этим возникают нарушения в работе внутренних органов, прежде всего сердечно-сосудистой и дыхательной систем, за счет их механического сдавливания.

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Учитывая возможные негативные последствия сколиоза, большое внимание стоит уделять его профилактике. Детям до 3 лет, по словам специалиста, важны правильное питание, пребывание на свежем воздухе, гигиена сна и закаливание как профилактика возможного рахита. В некоторых случаях могут быть показаны пассивная и активная гимнастика, массажи, ванны.

«В дошкольном возрасте важно следить за тем, чтобы мебель ребенка соответствовала его росту. Спать дети должны на относительно жестком матрасе с маленькой подушкой под головой. Большое внимание нужно уделять и школьникам, так как сколиоз нередко диагностируется в 7–9 лет и в 12–14-летнем возрасте на фоне гормональных перестроек, скачков роста. Важное место в профилактике деформаций позвоночника занимает двигательная активность, систематическая гимнастика: занятия на укрепление мышечного корсета, расслабляющие упражнения», — предупредила Данилова.

9 января Евгений Бабыдов рассказал, что сколиоз — это сложное заболевание, которое требует обязательного лечения. Он добавил, что есть два принципиально отличающихся состояния: сколиотическое нарушение осанки (ассиметричная осанка) и сколиотическая болезнь. Как пояснил специалист, при первом наблюдаются косметические дефекты — разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии. Второй, или истинный сколиоз, — это трехплоскостное нарушение, подтвердить которое можно только при помощи специального оборудования.

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