Реабилитолог развеял миф о сколиозе

Сколиоз заключается не в просто асимметричной осанке, он представляет сложное заболевание, которое сопровождается «скручиванием» позвонков и требует обязательного лечения. Об этом 19 января «Газете.Ru» рассказал реабилитолог, тренер студии «Анатомия» Евгений Бабыдов.

По словам эксперта, следует различать два недуга: сколиотическое нарушение осанки (ассиметричная осанка) и сколиотическая болезнь.

«Первое представляет собой визуальный косметический дефект, у пациента могут быть разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии, которые присутствуют и при сколиотической болезни. Но при этом заболевании наблюдается еще и поворот тел позвонков относительно друг друга и деформации тел позвонков, то есть истинный сколиоз — это трехсплоскостное нарушение», — объяснил он.

По его словам, сколиотическую болезнь можно заметить по внешним признакам или тесте в наклоне, однако подтверждается заболевание только с помощью рентгена.

Кроме того, для его диагностики назначается компьютерная оптическая топография, при которой на поверхность спины пациента проецируют световую сетку, а на остистые отростки позвоночника и кости таза крепят датчики. После этого программа по анализу фото определяет мышечный дисбаланс, поворот позвонков и искривление позвоночника.

Тренер отметил, что оптическая компьютерная диагностика близка к рентгену по точности определения сколиоза.

«Так как в методе не используется лучевая нагрузка, он не имеет ограничений по частоте выполнения. Это важно для пациентов, которые проходят лечение сколиоза: им нужно довольно часто отслеживать прогресс, чем меньше будет лучевая нагрузка при этом — тем лучше», — уточнил Бабыдлв.

Специалист добавил, что в редких случаях асимметричная осанка сопровождается болью, особенно у детей и подростков. В то же время при сколиотической болезни структурные изменения ребер и позвонков могут ощущаться прогрессирующие болевые ощущения и нарушениями дыхательной функции, в частности, при отсутствии лечения.

Однако «отдавать» в поясницу может болезнях почек, кишечника, поджелудочной железы, гинекологических заболеваниях. А у взрослых мужчин боль в пояснице у взрослых может быть связана с нарушениями осанки или межпозвонковыми грыжами.

Новость дополняется