Врач назвал причины развития сколиоза

Главной причиной сколиоза является генетическая предрасположенность. Дальнейшее развитие болезни обуславливает масса факторов, каждый из которых сводится к тому, что позвоночник получает неравномерную или чрезмерную нагрузку. Об этом 29 июня сообщил врач-травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Андрей Шаболдин.

По словам специалиста, сколиоз может развиться, например, из-за нейромышечных заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию, ДЦП, мышечную дистрофию; нарушений обменных процессов; тяжелых травм; дегенеративно-дистрофических процессов.

«При диагностировании сколиоза важно не заниматься самолечением и обратиться к врачу для назначения адекватной терапии. Самостоятельный прием витаминов и успокоительных средств не поможет. Определить подходящее лечение возможно только по результатам исследований и очной консультации специалиста», — сказал Шаболдин в беседе с «Газетой.Ru».

Сколиоз — заболевание опорно-двигательной системы человека, заключающееся в деформации позвоночника и грудной клетки, которая приводит к дисбалансу позвоночника в нескольких плоскостях и, как следствие, нарушениям функций других органов.

В мае врач-терапевт Юлия Гребнева рассказала, что боль в спине может являться следствием хронического стресса или психологических проблем. Она рекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно обследоваться у врача.